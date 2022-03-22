41. İstanbul Film Festivali 8 Nisan'da başlayacak

Festivale ilişkin The Marmara Taksim'de düzenlenen basın toplantısına katılan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin kurucularından Onat Kutlar'ı anarak, "Onat Kutlar'ın festivalin 10. yılında yazdığı bir yazıyı sık sık hatırlarız: 'On yıldır her erken baharla birlikte adeta bir kış uykusundan uyanıyor bu kent. Canlanıyor, güzelleşiyor, gülümsüyor. Kent kıpırdıyor.' Baharı da artık sabırsızlıkla beklediğimiz bu yılda, hepimizin sinemanın getireceği bu şenliğe çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Taner, 8-19 Nisan'da gerçekleşecek festivalin bir şenlik havasında yaşanacağını umduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Festival, desteklediği yerli yapımlar, dünya festivalleriyle kurduğu kalıcı ilişkiler ve gençlere sağladığı teşvikle hem izleyici hem de sinemacıların yetişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Festivalimiz hem en iyi, en ilgi çekici filmlerin, yaratıcı temalar altında sergilendiği bir şenlik hem de Köprüde Buluşmalar kapsamındaki çalışmaları ve ödülleriyle üretime de anlamlı bir katkıda bulunan bir etkinlik olabildiği için mutluluk duyuyoruz."

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 17. kez Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getiren Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgi verdi.