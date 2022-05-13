'4. Uluslararası İstanbul Trienali' açıldı

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından organize edilen "4. Uluslararası İstanbul Trienali", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla Yedikule Hisarları Açık Hava Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fatih Belediyesi desteğiyle Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlenen trienal, 13 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Heterotopik Mekanlar Olarak Sınırlar ve Surlar" konu başlığını işleyen trienale ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ressam Hülya Yazıcı, vakfın 2010'dan itibaren 3 yılda bir uluslararası bir etkinllik olan İstanbul Trienali'ni gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yazıcı, "En son, Yurtsuzlaşma Trienali'ni yapmıştık 2016'da. 2019'da sur ve sınır kavramlarıyla ilgili bir trienal yapmak üzere projelendirmiştik ancak pandemi nedeniyle yapamadık. Trienale 5 yıl ara vermiş olduk. O projemizi gerçekleştirdik, bugün İstanbul surlarında. Bu trienal, İstanbul'un çok katmanlı kültürel yapısına ve aynı zamanda mekansal katmanlarına okuma yapmak gibi bir şey." diye konuştu.

Aynı zamanda trienalin eş küratörlerinden biri olan Yazıcı, filozof Michel Foucault'un heterotopya kavramıyla örtüşen bir iş yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Heterotopya, 1600 yıllık İstanbul Surlarında, hala içinde yaşamakta olduğumuz, kendi kimliğinden çok fazla bir şey kaybetmemiş olan surlara bir okuma. Onların şehirle, insanla kurduğu ilişkiyi anlama çabasıydı bu trienal. Sur ve sınır konusu ilk insandan itibaren, insanı meşgul eden bir konu aslında. İnsanların, ben ve öteki diye ötekileştirdiği bir şeyi anlatıyor sur bize. Korumaya çalıştığını içeride tutup, ötekileştirdiğini dışarda bırakan yapılar aslında surlar. Dolayısıyla çok fazla farklı kültür ve hükümranlık, surlarda egemen olduğu sırada, kendi kültürlerini ve kendi yaşam biçimlerini gerçekleştirmiş."