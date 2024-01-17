4. Esenler Öykü Günleri, bu yıl İstanbul Öyküleri temasıyla düzenlenecek

Esenler Belediyesi, “İstanbul Öyküleri” temasıyla bu yıl 4’üncü kez “Esenler Öykü Günleri”ne ev sahipliği yapacak. 25-27 Ocak tarihleri arasında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek programın onur konuğu ise Türk edebiyatının usta isimlerinden senarist-yazar Selim İleri olacak. 3 gün boyunca devam edecek programın açılış oturumu, İleri’nin katılımıyla gerçekleşecek. “Selim İleri Öykücülüğü” başlığıyla gerçekleşecek oturumun moderatörlüğünü yazar Funda Özsoy Erdoğan üstlenecek. Oturumda “Selim İleri Öykülerinde Yalnızlık ve Dostluk Teması” başlığıyla yazar Hatice Bildirici ve “Selim İleri Öyküsünde Dil İşçiliği” başlığında ise yazar Fatih Baha Aydın edebiyatseverlerle bir araya gelecek. 4. Esenler Öykü Günleri’nde ayrıca “Sevmek Zamanı” film gösterimi ile “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” adlı tiyatro gösterimi yapılacak. Programın kapanışında ise Selin Yücesoy, İstanbul Şarkıları Konseri ile sahne alacak.

İSTANBUL ÖYKÜCÜLÜĞÜNE KAPSAMLI BAKIŞ

4. Esenler Öykü Günleri’nde yazar Alim Kahraman’ın moderatörlüğünde “İstanbul’un Öykücüleri” oturumunda yazar Mukadder Gemici, “Burgazada’dan Görünen İstanbul” ve yazar Zeynep Zengin “İstanbul’un Dil İşçisi Refik Halid Karay” başlığını ele alacak. “Öykücülerin İstanbul’u” oturumu ise yazar Şeyda Başer Eroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek. Oturumda yazar Nuhan Nebi Çam “İstanbul Öyküleri”, Gökhan Yılmaz ise “Günümüz Öyküsünde İstanbul” başlıklarıyla konuşmalarını gerçekleştirecek. 4. Esenler Öykü Günleri’nde “Öykünün Cetveli Olur mu?” oturumunu yazar Gülhan Tuba Çelik yönetecek. Oturumda “Tartışılan Bir Tür: Uzun Hikâye” konulu konuşmasıyla Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Üvey Evlat Novella” ile yazar İlay Bilgili, oturuma katkı sunacak.

FİLİSTİN ÖYKÜSÜ’NE IŞIK TUTULACAK

4. Esenler Öykü Günleri’nin son gününde ise “Filistin Öyküsü” başlıklı oturum gerçekleşecek. Yazar Kürşat Çelik’in moderatörlüğünde düzenlenecek oturumda yazar Osman Koca “Filistin Öyküsü”, yazar Peren Birsaygılı Mut ise “Gessan Kenefani Öykücülüğü” başlığıyla programdaki yerini alacak. 4. Esenler Öykü Günleri’nin son oturumunda da “Geleceğin Öyküsü” konusu ele alınacak. Yazar Cemal Şakar’ın modere edeceği oturumda “Öykümüzün Gelecek Tasavvuru” yazar Bülent Ayyıldız ve “Yapay Zeka Öykümüzün Nesi Olur?” yazar Ahmet Melih Karauğuz tarafından ele alınacak.