30. Adana Altın Koza Film Festivali: Yılın En İyi Filmleri ve Unutulmaz Klasikler Bir Arada

30.Adana Altın Koza Film Festivali, 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, Berlin, Cannes, Venedik ve Locarno gibi uluslararası arenada tanınmış film festivallerinden seçilmiş 21 filmi izleyiciyle buluşturacak.

Dünya Sineması'nın Zirvesi Adana'da

Festivalin Dünya Sineması programı, 21 filmlik bir seçki sunuyor. Bu filmler arasında Altın Palmiye kazanan "Bir Düşüşün Anatomisi", Gümüş Aslan ödüllü "Kötülük Diye Bir Şey Yok" ve Carlos Saura’nın görsel şöleni "Carmen’in" yenilenmiş kopyası gibi önemli yapımlar yer alıyor.

Özel Anma Programları

Festival, geçen yıl kaybettiğimiz Jean - Luc Godard ve bu yıl 10 Şubat'ta vefat eden Carlos Saura'nın anısına özel film gösterimleri de yapacak.

Sinemada Sosyal ve Politik Temalar

Festivalde yer alan filmler, günümüz dünyasının sosyal ve politik sorunlarına dikkat çekiyor. İçimizde yaşadığımız sıkışık dünya ahvali ve duygusal fırtınalarımızı farklı türlerde resmeden filmler, Avrupa’nın geçmişteki sömürgecilik suçlarına da ışık tutuyor.

Kadın Sinemacıların Yükselişi

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan "Bir Düşüşün Anatomisi", festivalde ilk kez Türk seyirciyle buluşacak. Yönetmen Justine Triet, filmiyle Altın Palmiye kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu ve filmde kadınların yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Yılın En İyi Performansları

Festivalde ayrıca, Toni Erdmann ile yıldızlaşan Sandra Hüller’in performansıyla büyüleyen ve Aki Kaurismaki'nin minimalist sinemasının bir örneği olan "Sararmış Yapraklar" da gösterilecek.

Amerikan Sineması da Festivalde

Amerikalı üstat Todd Haynes'in "Bir Skandalın Ardından" adlı filmi, Julianne Moore ve Natalie Portman’ın göz alıcı performansları ile dikkat çekiyor.

Bu yıl 30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali, Dünya Sineması'nın en değerli yapımlarını Türkiye prömiyerleriyle izleyiciyle buluşturuyor. Yeni filmlerden klasiklere, dramadan komediye geniş bir yelpazede filmler festivalin programında yer alacak. Sinemaseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olan festival, tüm gözleri Adana'ya çevirecek.