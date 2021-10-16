3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali başladı

Kortej sonrası festival alanında açılış programı yapıldı. Afyonlu Şeflerin Show Sunum Gösterileri, Yurt Dışı Misafir ve Ulusal Katılımcıların takdimi ve Görsel Sanatlar gösterilerinin ardından mehteran gösterisi yer aldı. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan konuştu ve festival hakkında bilgiler verdi. Yerel değerlerin korunmasının önemine değinen Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz’de “Biz aşçılar işimizi en iyi şekilde yapmalı, var olan değerlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Bu Yerelden Ulusala, Ulusaldan Küresele Uzanan Bir Başarı Hikâyesi

Ajans olarak kendilerini en çok heyecanlandıran projenin Afyonkarahisar’ın Gastronomi şehri unvanını elde etmesi olduğunu dile getiren Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz: “Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde planlama, yatırımcı çekme, projelere destek, uluslararası ağlar ve fonlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar 1600 projeye yaklaşık 286 milyon TL kaynak aktardık. 540 Milyon TL’lik yatırımın hayata geçmesine vesile olduk. Beni en çok heyecanlandıran proje Afyonkarahisar’ın UNESCO Gastronomi Ağı’na dâhil olmasıydı. Bu yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan bir başarı hikâyesi. Biz bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Afyonkarahisar bu başarıyı çoktan hak etmişti. Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek önderliğinde çok güzel çalışmalar yapıldı. Biz Zafer Kalkınma Ajansı olarak çok daha fazlasını yapmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

En Başından İtibaren Bu İşin İçinde Olduk

Gastronomi unvanın elde edilmesi noktasında en başından itibaren paydaş kurumlardan oldukları söyleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş: “Üniversite olarak en başından itibaren desteğimiz sürüyor. Üniversitemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz 2014 yılında kuruldu. Şuanda 600 öğrencimiz var. Öğretim üyelerimiz bu alanda önemli çalışmalar yapıyorlar. Afyonkarahisar’ın gizli kalmış, eski ve yerel lezzetlerinin yer aldığı bir kitabı çok yakında çıkaracağız. TR33 Bölgesinde 2019 yılından itibaren Gastronomi Bölümümüz ilk akredite alan bölüm oldu. Yüksek Lisans programlarımız da açıldı. Afyonkarahisar’ın yemek kültürü konusunda tezler yapılmaya devam edecek” dedi.

Afyonkarahisar’ı Hak Ettiği Konuma Getireceğiz

Daha sonra konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: “2019 yılı 30 Ekim tarihi itibariyle yoğun bir çalışma temposu başlattık. 600’e yakın yöresel ürünümüzden 30’a yakın ürünümüzün tescilini aldık. 35’e yakın ürünümüz tescil bekliyor. İnşallah diğer ürünlerimizi de tescilleyerek Türkiye’de bu alanda tek olmak istiyoruz. Afyonkarahisar’ın gelişmesi için elinden gelen gayreti gösteren Valimize ve Kadın Kültür Evleri projesi ile kadınlarımıza en büyük desteği veren Sayın Hanımefendiye de şükranlarımı sunuyorum. Afyonkarahisar 4 yol kavşağında olan, tarihiyle, mermeriyle ve kültürel değerleriyle adından söz ettiren bir il. Gastronomi unvanı sonrası tüm şehir el ele vererek değerlerimizi ön plana çıkarmak istedik. Afyonkarahisar milattan önce 3 bin yıla dayanan bir tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Tarihi değerlerimiz Sayın Valimiz öncülüğünde gün yüzüne çıkarıldı ve turizme kazandırıldı. Şuana kadar Frig Vadisi bölgesine 3 milyon ziyaretçi geldiğini biliyoruz. Afyonkarahisar kavşak noktasında bir il. 10 İl'e 1 ile 3,5 saat mesafede olan bir şehiriz. Yumurtanın başkenti, yumurta borsası Afyonkarahisar’da bulunuyor. Kırmızı et üretiminde Sultan Abdülhamit döneminden bugüne merkez olmuş ve önemini korumuş bir il. Termalin başkentiyiz. 27 bin yatak kapasitesi ve 35 bin konutun sıcak suyla ısıtıldığı Türkiye’de tek şehiriz. Motor Sporları alanında dünyanın tescillediği ödülleri olan bir iliz. Tam bir spor şehriyiz. Takımların en çok tercih ettiği illerden birisiyiz. Seracılıkta özellikle tercih edilen bir iliz. Sahil kesimindeki illerden daha fazla verim alan bir iliz. Sayın Valimiz öncülüğünde Afyonkarahisar’ı kültürel ve turizm alanında hak ettiği konuma getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz’e destekleri ve bizlere olan güveni için teşekkür ediyorum. Festivalimize katılan ve bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar’ın Dünyaya Tanıtılması Noktasında Önemli Bir Festival

Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise konuşmasında: “Gastro Afyon 3. Turizm ve Lezzet Festivali hayırlara vesile olsun. Afyonkarahisar gerçekten 600’e yakın yöresel ürünüyle bir Gastronomi Şehri. Afyonkarahisar’ın dünyaya tanıtılması noktasında çok önemli bir festival. Biz aynı zamanda bir kültür ve gastronomi şehriyiz. Kültürel anlamda Frig Vadisi, Akdağ’ı, Ampemia ve Amorium ile tam bir kültür şehri. Türkiye’de tek olan Yumurta Sanatları Müzemiz ve Alimoğlu Müzik Müzemiz var. Tüm ziyaretçilerin bu müzeleri de ziyaret etmelerini istiyor, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gastronomi Unvanını Hakkıyla Hak Eden Bir Şehir

Milletvekili Ali Özkaya da söz aldı. Özkaya şöyle konuştu: “Gastronomi unvanını hakkıyla hak eden bir şehir. Şunu iddia ile söyleyebilirim. Türkiye’de temiz ve lezzetli lezzet konusunda belki de ender şehirlerden birisiyiz. Bizim otellerimiz ve ikramlarımız gerçekten benzersiz. Festivalde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz.”

Elimden Gelen Desteği Vermeye Devam Edeceğim

Son olarak kürsüye gelen Vali Gökmen Çiçek: “Bugün şöyle bir hikâyenin kahramanı olmak isterdim. Bu şehir UNESCO Gastronomi unvanı alabilmek için çok mücadele etti. Bu unvanı kazandıran Vali olmak isterdim. Fakat bu hikâyenin kahramanı ben değilim. Bir önceki Valimize, Belediye Başkanımıza ve şuanki Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu unvanı her zaman en önde tuttular. Biz zaman zaman yalnız bıraktık ama tek başına bu işi başarıyla götürüyor. Gastronomi farklı bir dünya. Bende Afyonkarahisar’da bu unvana ve bu dünyaya alışıyor ve öğrenmeye çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte de elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları ziyaret etti. Festivalde ev hanımları da yarışmalarda hünerlerini sergiledi.

Afyonkarahisar Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisinin, Afyonkarahisar Yemekleri Fotoğraf Sergisini de ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek ve beraberinde protokol üyeleri, Afyonkarahisar mutfağının eşsiz lezzetlerini katılımcılara ikram etti.

Yapılan duanın ardından dev kazanda Aşure dağıtımı yapıldı, 40 Kazan Afyon Yemekleri Show gösterisi, Dana Çevirme Gösterisi ve Profiterol Şelalesi gösterilerinin yer aldığı festivalde, Frig Vadisi Görseli El Sanatları Gösterisi ile 100 kg. Lokumdan Türk Bayrağı Gösterisi büyük ilgi gördü.

Çeşitli Gastro Showlar, TAFED Milli Takımı Görsel Showları ve Sucuk Döner Showları da festivale renk kattı.

Festivalin öğleden sonraki programında AKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş moderatörlüğünde “Marka Şehir, Unesco Gastronomi Şehri” konulu söyleşi ile Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz moderatörlüğünde “Şehir Markalaşması ve Kalkınmada Gastronomi Etkisi” konulu panel yapıldı. Atölye çalışmalarının da yer aldığı festival fotoğraf yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Festivalin açılışına Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, misafir Büyükelçiler, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, TV Programcısı Elif Güvendik, Halk Müziğin sevilen ismi Oktay Ertuğrul, Umut Akyürek, Yemek Yazarı Sahrap Soysal, Tiyatro Sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, Türkiye’nin farklı illerinden aşçılar, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, kurum müdürleri, STK temsileri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.