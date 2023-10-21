3. Luma Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım işbirliğiyle, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Luma Kısa Film Festivali’nin ödül töreni, 20 Ekim 2023, Cuma akşamı, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

300’ün üzerinde öğrencinin başvurduğu festival kapsamında Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uzun Metraj Senaryo Yarışması dallarında ödüller verildi. Ödül töreni öncesinde oyuncular Kerem Bürsin ve Damla Sönmez ile yapımcı Armağan Lale ve senarist Ece Yörenç’in öğrencilerle bir araya geldiği söyleşiler gerçekleştirildi.

Doğum günü 20 Ekim olan Ece Yörenç için söyleşi sırasında bir doğum günü pastası kesildi.

DANIŞMA KURULU

3. Luma Kısa Film Festivali, alanında ünlü çok sayıda yapımcı, yönetmen ve oyuncudan oluşan Danışma Kurulunun katkılarıyla düzenlendi. Ercan Kesal, Yamaç Okur, Ceylan Özgün Özçelik, Damla Sönmez, Michael Önder, Armağan Lale, Mehmet Göksu, Alican Durbaş, Öykü Ersoy ve Yeditepe Üniversitesi geçmiş dönem Sinema Kulübü Başkanları Umut Ege Özkan, Mehmet Anıl Acar ve Berkay Onur Akkaya’dan oluşan Danışma Kurulu üyeleri öğrencilere festivalin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında destek verdi. 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında söyleşiler ve atölyeler de düzenlendi. Öğrenciler alanında önde gelen çok sayıda isimle bir araya geldi.

KAZANANLAR

3. Luma Kısa Film Festivali’nde bu yıl, sektörün önde gelen isimleriyle Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan jüri öğrencilerin filmlerini değerlendirdi.

Kısa Film Yarışmasında, Çağrı Vila Lostuvalı, Emin Alper ve Meryem Yavuz; Kısa Film Senaryo Yarışmasında Armağan Lale, Damla Sönmez, Ece Yörenç; Uzun Metraj Senaryo Yarışmasında da Çağla Zencirci, Erdi Işık, Meriç Acemi’den oluşan jürilerin değerlendirmesinin ardından festivalin kazananları belli oldu.

3. Luma Kısa Film Festivalinin kazananları şöyle:

KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film Ödülü: “Geriye Sarılmış Kasetler” – Miray Kavak - 30.000 TL

Mansiyon Ödülü: “Together Forever” – Zeynep Sude Karabulut - 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü: “The Haze” – Atakan Köse & Mert Akbay - 20.000 TL

KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI

En İyi Kısa Senaryo Ödülü: “Hangi Yarısını Sevmeli İnsan” - Buğra Özverel - 40.000 TL

En İyi Kısa Senaryo Ödülü: “Kul Hakkı” – Hacer Usta - 40.000 TL

En İyi Kısa Senaryo Ödülü: “Rehber” – Mert Erez - 40.000 TL

UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

En İyi Uzun Metraj Senaryo Ödülü: “Benim Mutlu Ailem” – Alkım Özmen 40.000 TL

Uzun Metraj Mansiyon Ödülü: “Hep Aklımda” - Eda Bebek - 20.000 TL