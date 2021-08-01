3 Ege konserini iptal eden Gökhan Türkmen'den 3. orman projesi

Gökhan Türkmen yeni albümü 7 kapsamında #iyiyasa mottosuyla gerçekleştirmeyi planladığı 3 Ağustos Datça, 5 Ağustos Bodrum, 6 Ağustos Marmaris açık hava konserlerini tüm Türkiye’yi yasa boğan yangın afetleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Türkmen,“Yaralarımızı sarmak için birlik olma zamanı. Hayatını kaybeden tüm canlarımız ve tüm kayıplarımız için başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.

Uzun yıllardır ağaçlandırma projelerinde yer alan Gökhan Türkmen ve yapım şirketi GTR Müzik, “Vay Halimize”, "Yüzüme Vurma" ve “İnsanız Ayıbı Yok” şarkılarının dijital gelirleri ile Ege Orman Vakfı aracılığıyla iki ormanı dinleyenleriyle birlikte tamamladıktan sonra üçüncü orman için çalışmalar başlıyor. İlk olarak Melike Turgut Ormanı’nı tamamladı. Tamamlanan ikinci proje Melis Özsoysal Ormanı’nın 20 Eylül’de açılışının ardından ise talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Uğur Şenay anısına üçüncü orman projesi Eylül ayında başlıyor.