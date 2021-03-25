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'28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz konserleri başvuruları başladı

'28. İstanbul Caz Festivali'nin Genç Caz konserleri başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26 Haziran-13 Temmuz'da yapılacak "28. İstanbul Caz Festivali" kapsamında düzenlenen Genç Caz konserleri için başvurular başladı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 19 yıldır devam eden Genç Caz, Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 30 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

Genç Caz müzisyenleri, şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilen "Parklarda Caz" kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Ayrıca bu yıl, ilk kez Genç Caz müzisyenlerinin katılımıyla bir derleme albüm hazırlanarak, Sony Music Türkiye ve İKSV etiketiyle dijital ortamda yayımlanacak.

Genç Caz Seçici Kurulu'nda müzisyen Aycan Teztel, Cenk Erdoğan, müzik yazarı Leyla Diana Gücük, Kalben, Selen Gülün, Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Konserlere katılmak ve Sony Music Türkiye ile İKSV etiketli albümde yer almak isteyen müzisyenler ve topluluklar, "genccaz.iksv.org" adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.

Başvurular, 24 Mayıs'ta sona erecek.

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