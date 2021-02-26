27 Şubat’ta “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” PSM Online’da

Özellikle YouTube'da yayınladığı videolarla büyük ses getiren ve popüler şarkılara yaptığı cover videoları ile dikkat çeken Eda Baba; naif ve huzur veren sesi ile PSM Online’da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şarkılarının yanı sıra kendi müzikal yolculuk hikayesini paylaşacağı “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konseri, Türkiye müzik tarihine uzanan küçük bir yolculuğu da kapsıyor.

2 019 Şubat ayında piyasaya sürdüğü ilk solo albümü “Bir Küçük Tebessüm”ün ardından Temmuz 2020’de ikinci solo albümü “Can Suyu”nu dinleyicisiyle buluşturan Eda Baba, 13 yıldır bağımsız müzisyen olarak ses zenginliğiyle farklı kitlelerin dikkatini çekiyor. Şarkılara kattığı kendine özgü yorumu ile beğeni toplayan müzisyen dinleyicilerin keyifle eşlik ettiği parçalarla duygusal ve müzikal bir ortaklık kuruyor.