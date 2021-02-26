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27 Şubat’ta “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” PSM Online’da

Kendine özgü samimiyeti yorumları ve naif sesi ile dikkatleri üzerine çeken bağımsız müzisyenlerden Eda Baba, dinleyici Türkiye müzik tarihinde küçük bir yolculuğa çıkaracağı “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konseri ile PSM Online’da.

27 Şubat’ta “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” PSM Online’da

Özellikle YouTube'da yayınladığı videolarla büyük ses getiren ve popüler şarkılara yaptığı cover videoları ile dikkat çeken Eda Baba; naif ve huzur veren sesi ile PSM Online’da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şarkılarının yanı sıra kendi müzikal yolculuk hikayesini paylaşacağı “Eda Baba ile Zamanda Yolculuk” konseri, Türkiye müzik tarihine uzanan küçük bir yolculuğu da kapsıyor.  

2019 Şubat ayında piyasaya sürdüğü ilk solo albümü “Bir Küçük Tebessüm”ün ardından Temmuz 2020’de ikinci solo albümü “Can Suyu”nu dinleyicisiyle buluşturan Eda Baba, 13 yıldır bağımsız müzisyen olarak ses zenginliğiyle farklı kitlelerin dikkatini çekiyor. Şarkılara kattığı kendine özgü yorumu ile beğeni toplayan müzisyen dinleyicilerin keyifle eşlik ettiği parçalarla duygusal ve müzikal bir ortaklık kuruyor. 

27 Şubat akşamı, saat 21:00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konseri ücretsiz olarak seyredebilirsiniz. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PSM OnlineEda Baba
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