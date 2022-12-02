"2022 Necip Fazıl Ödülleri" sahiplerini buldu

Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Yük Kimin Omzunda?" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl dokuzuncusu düzenlendi.Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan 6 dalda, 7 isim belirledi.

"Necip Fazıl Kısakürek, neye inanıyorsa onu yazdı, onu söyledi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek'in bir neslin düşünce dünyasının oluşumunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ersoy, Kısakürek'in bugün zamanı ve mekanı aşan bir etkiye sahip olmasının önemine işaret ederek, "Hiç şüphesiz, kendi ülkesinde parya olmayı reddeden cesur bir şahsiyet sahibi olmasından kaynaklanmaktaydı. Zor zamanda konuşmaktan, risk almaktan, mücadele etmekten, ne pahasına olursa olsun düşüncesini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi. Neye inanıyorsa onu yazdı, onu söyledi." dedi.

Kısakürek'in bir dava şairi olduğunun altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk-İslam düşüncesinden aldığı ilhamla nesillere dava şuuru kazandıran, şiirleriyle ruhlarını, düşünceleriyle de zihinlerini doyuran büyük bir fikir işçisiydi. Çıktığı yolda büyük badireler atlattı. Türlü zorluklarla karşılaştı. Bedeller ödedi. Ama bir gün dahi bu yoldan geri dönmeyi düşünmedi. Tüm şiirlerini topladığı eserine 'Çile' adını vermesi de bu zorluğa işaret ediyordu."

Bakan Ersoy, Necip Fazıl Ödülleri'nde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bakanlığımız tarafından desteklenen Necip Fazıl ödülleri geçmiş yıllarda aralarında Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Teoman Duralı gibi çok kıymetli isimlere de takdim edilmişti. Bu vesileyle geçmiş yıllarda ödül alan ve bugün aramızda bulunmayan çok kıymetli düşünce insanlarımızı da rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da kendilerine büyük hedefler belirlediklerinden bahseden Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu hedeflere ulaşmak, edebiyatımızı, şiirlerimizi, romanlarımızı, sinemamızı, düşünce alanında ortaya konan eserlerimizi, kültür ve medeniyet birikimimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak adına sanatçılarımızın ve bilim insanlarımızın çabalarının çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bizler her zaman sanatçılarımızın, yazarlarımızın, bilim insanlarımızın yanındayız. Kalbi, ülkesi ve milleti için atan herkese destek olmaya devam edeceğiz. Bir yandan eserlerimizi farklı dillere çevirirken, diğer yandan 150'ye yakın ülkede güzel Türkçemizi öğretmeye devam ediyoruz. Bugün ABD'nin ardından dünyada en çok yapımları izlenen ülke konumuna ulaşmış durumdayız. Türk kültürünü ve sanatını tanıtarak, Türkiye'nin kültürel birikimini farklı coğrafyalara taşıyıp, kültürel diplomasinin güçlenmesini sağlayarak Türkiye Yüzyılına siz değerli kültür sanat dostlarımızla birlikte hazırlanıyoruz. Bu nedenle, kültür ve sanat hayatımıza güç veren Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri'ni çok önemsediğimizi belirterek, bu özel ve anlamlı gecede ödül almaya layık görülen kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli isimlerini bir kez daha tebrik ediyorum."