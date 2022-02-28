2022 MARVİSTA 1. MERSİN MÜZİK ÖDÜLLERİ

Akdeniz bölgesinin ilk ve tek, en büyük müzik ödül töreni olma özelliğine sahip 2022 Marvista 1. Mersin Müzik Ödülleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Marvista İnşaatın iş birliği ve Melodi Müziğin katkılarıyla 2 Mart Çarşamba akşamı Jolly Joker Mersin’de gerçekleşiyor.

Kanal 33 tarafından canlı yayınlanacak ödül törenine çok sayıda sanatçı ve sanatsever katılacak.

Toplam 33 kategoride 2022 yılının en iyilerinin ve Türk müziğinde önemli izler bırakanların ödüllendirileceği törene Ece Mumay, Belkıs Özener, Yılmaz Morgül, Fulden Uras, Ezgi Zem, Ahmet Selçuk İlkan, Onur Akın, Patron, Kadıköy Acil, Ferah Zeydan, Sakiler, Catwork, Hakan Aysev, Aydın Kurtoğlu, Hüseyin Tatlı, Gökcan Sanlıman gibi alanının usta isimleri katılacak.

Müzikleri ve konusuyla izlenme rekorları kıran ve çok ses getiren Dilberay Filmi ve Sıfır Bir Yapım’da farklı kategorilerde ödüllerin sahibi olacak.