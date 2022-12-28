2022'de düzenlenen yüzlerce festival sanatla dolu bir yıl yaşattı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" ile birçok kurum ve kuruluşun düzenlendiği konser, tiyatro, opera, dans ve edebiyat festivalleri, sanatseverlerin sanatla dolu dolu bir yıl yaşamasına olanak sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da düzenlenen ve dünyaca ünlü sanatçıları konuk eden festivaller, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu"nun yanı sıra Çanakkale'de "Troya Kültür Yolu", Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu", Konya'da ise "Konya Mistik Müzik Festivali"ni sanatseverlerin beğenisine sunan Kültür Yolu Festivalleri'ne yaklaşık 33 milyon kişi katıldı.

İstanbul ve Ankara bir yılda iki kez Kültür Yolu Festivali'ni ağırladı

İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin ilki 28 Mayıs-12 Haziran'da yapıldı. İlkbahar dönemindeki festival, 84 mekanda 1500'den fazla etkinliği ve 6 bin 453 sanatçıyı konuk etti.