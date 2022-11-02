2022 BEST MODELLERDEN KOZMETİK DEFİLESİ
Moda dünyası ve renkli kozmetik dünyası birbirinden ayrılmaz ikilidir, fikriyle yola çıkan Alix Avien Paris 2022 Best Model Of Türkiye yarışmasının finalistleriyle, makyaj sanatçılarımızın yetenekleri, kaliteli ürünleri tescilli modellerle podyumda hayat buldu. Moda nasıl hızlı bir şekilde değişim içindeyse, makyaj da bunun paralelinde değişir ve gelişen bir sektör olarak artık sunumunun podyumda yapılabileceğini düşünen firma yetkilileri atılımlarıyla da taktir gördüler. Podyumda artık usta modeller sadece kıyafet taşımayacaklarını gösterirken, model sunum alanları tekstil firmalarının tekelinden çıktı. 2022 Best Model Of Türkiye yarışmasının finalistlerinin ürünlerini çok iyi teşhir ettiklerini dile getiren Alix Avien Paris yetkilileri bundan sonrada podyumda çeşitli showlar eşliğinde bu tür organizasyonları tekrarlayacaklarını dile getirdiler. Türkiye'de bir ilki yaptıklarını sözlerine ekleyen Alix Avien Paris yetkilileri 47 ülkede makyajda öncü firmayız bu çalışmamızın örnek olmasını istiyoruz vurgusunu yaptılar.
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