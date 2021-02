2021’nin ilk ayında Teoman zirvede

Türk Telekom’un gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen dijital müzik platformu Muud’da ocak ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Müzikseverlere zengin bir arşiv ve kesintisiz müzik deneyimi sunan Muud’da, yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman’ın ‘Teoman ve Piyano’ isimli albümü yerleşti. Sanatçının 1996 ile 2006 arasında yayınladığı 10 şarkısını piyano eşliğinde söylediği yeni kayıtlarından oluşan albüm, müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı. Yabancı albümler kategorisinin lideri ise ‘After Hours’ adlı çalışması ile zirvelerden inmeyen Kanadalı Pop şarkıcısı The Weeknd oldu.

Sıla, Yalın, Bastık, İkilem…

2021’in ilk ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler listesinde Teoman’ı, Gülben Ergen’in ‘Seni Kırmışlar’ ve Cem Adrian’ın ‘Solmayan Şarkılar’ isimli albümleri izledi. En çok dinlenen yerli single’ların zirvesinde Mustafa Ceceli ile Ekin Uzunlar’ın düeti ‘Öptüm Nefesinden’ isimli parça yer aldı. Ardından İkilem’in ‘Bir Sebebi Var’ ile Sıla ve Yalın’ın düeti ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ geldi. Ocak ayı boyunca en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisi ise Zeynep Bastık, Mustafa Ceceli ve İkilem olarak sıralandı.

The Weeknd ve Billie Eilish zirveden inmiyor

Muud’un Ocak ayında en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd’in After Hours’unu ödül rekortmeni Billie Eilish ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ ve Ariana Grande ‘Positions’ albümleriyle takip etti. En çok dinlenen yabancı single’lar The Weeknd’in ‘Blinding Lights’, Billie Eilish’in ‘Everything I Wanted’ ve Olivia Rodrigo’nun ‘Drivers License’ isimli parçaları oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçünde ise The Weeknd, Billie Eilish ve Ariana Grande konumlandı. Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:

Muud en çok dinlenen yerli albümler

Teoman - Teoman ve Piyano

Gülben Ergen - Seni Kırmışlar

Cem Adrian - Solmayan Şarkılar

Gazapizm - HİZA

Tepki - Şehir Efsanesi

Bülent Şakrak - Yol [Aykut Gürel Presents Bülent Şakrak]

Sibel Can - Hayat

Kahraman Deniz - 6

Merve Özbey - Devran

Murda & Ezhel - Made In Turkey

Muud en çok dinlenen yerli single’lar

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

İkilem - Bir Sebebi Var

Sıla, Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

Zeynep Bastık - Boş Yapma

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor

Didomido - Nimet (feat. Eglo G)

Mero - Ben Elimi Sana Verdim

Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu - Kördüğüm

Ece Mumay - Galaksi

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Zeynep Bastık

Mustafa Ceceli

İkilem

Oğuzhan Koç

İrem Derici

Sezen Aksu

Teoman

Sıla

Bilal Sonses

Yalın

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd - After Hours

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ariana Grande - Positions

Harry Styles - Fine Line

Doja Cat - Hot Pink

Taylor Swift – folklore

Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon

Juice WRLD - Legends Never Die

Post Malone - Hollywood's Bleeding

Lewis Capaldi - Divinely Uninspired To A Hellish

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

The Weeknd

Billie Eilish

Ariana Grande

Harry Styles

Doja Cat

Pop Smoke

Juice WRLD

Post Malone

Lewis Capaldi

Halsey

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

The Weeknd - Blinding Lights

Billie Eilish - everything i wanted

Olivia Rodrigo - drivers license

Regard - Ride It

SAINt JHN - Roses Imanbek Remix

Karol G - BICHOTA

Ariana Grande - positions

Doja Cat - Streets

Justin Bieber - Anyone

Selena Gomez - De Una Vez