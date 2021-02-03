2021’nin ilk ayında Teoman zirvede

Türk Telekom’un gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen dijital müzik platformu Muud’da ocak ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Müzikseverlere zengin bir arşiv ve kesintisiz müzik deneyimi sunan Muud’da, yerli albümler kategorisinin ilk sırasına, Teoman’ın ‘Teoman ve Piyano’ isimli albümü yerleşti. Sanatçının 1996 ile 2006 arasında yayınladığı 10 şarkısını piyano eşliğinde söylediği yeni kayıtlarından oluşan albüm, müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı. Yabancı albümler kategorisinin lideri ise ‘After Hours’ adlı çalışması ile zirvelerden inmeyen Kanadalı Pop şarkıcısı The Weeknd oldu.
Sıla, Yalın, Bastık, İkilem…
2021’in ilk ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler listesinde Teoman’ı, Gülben Ergen’in ‘Seni Kırmışlar’ ve Cem Adrian’ın ‘Solmayan Şarkılar’ isimli albümleri izledi. En çok dinlenen yerli single’ların zirvesinde Mustafa Ceceli ile Ekin Uzunlar’ın düeti ‘Öptüm Nefesinden’ isimli parça yer aldı. Ardından İkilem’in ‘Bir Sebebi Var’ ile Sıla ve Yalın’ın düeti ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ geldi. Ocak ayı boyunca en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisi ise Zeynep Bastık, Mustafa Ceceli ve İkilem olarak sıralandı.
The Weeknd ve Billie Eilish zirveden inmiyor
Muud’un Ocak ayında en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd’in After Hours’unu ödül rekortmeni Billie Eilish ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ ve Ariana Grande ‘Positions’ albümleriyle takip etti. En çok dinlenen yabancı single’lar The Weeknd’in ‘Blinding Lights’, Billie Eilish’in ‘Everything I Wanted’ ve Olivia Rodrigo’nun ‘Drivers License’ isimli parçaları oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçünde ise The Weeknd, Billie Eilish ve Ariana Grande konumlandı. Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:
Muud en çok dinlenen yerli albümler
Teoman - Teoman ve Piyano
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
Cem Adrian - Solmayan Şarkılar
Gazapizm - HİZA
Tepki - Şehir Efsanesi
Bülent Şakrak - Yol [Aykut Gürel Presents Bülent Şakrak]
Sibel Can - Hayat
Kahraman Deniz - 6
Merve Özbey - Devran
Murda & Ezhel - Made In Turkey
Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
İkilem - Bir Sebebi Var
Sıla, Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
Zeynep Bastık - Boş Yapma
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor
Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
Mero - Ben Elimi Sana Verdim
Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu - Kördüğüm
Ece Mumay - Galaksi
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Zeynep Bastık
Mustafa Ceceli
İkilem
Oğuzhan Koç
İrem Derici
Sezen Aksu
Teoman
Sıla
Bilal Sonses
Yalın
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd - After Hours
Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
Ariana Grande - Positions
Harry Styles - Fine Line
Doja Cat - Hot Pink
Taylor Swift – folklore
Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon
Juice WRLD - Legends Never Die
Post Malone - Hollywood's Bleeding
Lewis Capaldi - Divinely Uninspired To A Hellish
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
The Weeknd
Billie Eilish
Ariana Grande
Harry Styles
Doja Cat
Pop Smoke
Juice WRLD
Post Malone
Lewis Capaldi
Halsey
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
The Weeknd - Blinding Lights
Billie Eilish - everything i wanted
Olivia Rodrigo - drivers license
Regard - Ride It
SAINt JHN - Roses Imanbek Remix
Karol G - BICHOTA
Ariana Grande - positions
Doja Cat - Streets
Justin Bieber - Anyone
Selena Gomez - De Una Vez
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