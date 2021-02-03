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2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

Hollywood Yabancı Basın Birliğinin düzenlediği 78. Altın Küre Ödülleri'nin adayları belli oldu.

2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

Oscar'ın habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri 28 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Bu yıl 78'incisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen filmler şöyle sıralandı:

Drama Dalında En İyi Film adayları:

-The Father

- Mank

- Nomadland

- The Trial of the Chicago 7

- Promising Young Woman

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film adayları:

- Borat Subsequent Moviefilm

- Hamilton

- Music

- Palm Springs

- The Prom

En İyi Yabancı Film adayları:

- Another Round

- La Llorona

- The Life Ahead

- Minari

- Two of Us

En İyi Animasyon Film adayları :

- Onward

- The Croods: A New Age

- Over the Moon

- Soul

- Wolfwalkers

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu adayları:

- Frances McDormand (Nomadland)

- Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

- Carey Mulligan (Promising Young Woman)

- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

- Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları :

- Riz Ahmed (Sound of Metal)

- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

- Anthony Hopkins (The Father)

- Gary Oldman (Mank)

- Tahar Rahim (The Mauritanian)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları :

- Schitt’s Creek

- Ted Lasso

- The Great

- The Flight Attendant

- Emily in Paris

Drama Dalında En İyi TV dizisi adayları :

- The Crown

- Lovecraft Country

-The Mandalorian

- Ozark

- Ratched

En İyi Yönetmen adayları:

-Chloé Zhao (Nomadland)

- Regina King (One Night in Miami)

- David Fincher (Mank)

- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

-Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Senaryo adayları:

- Emerald Fennell ( Promising Young Woman)

- Jack Fincher (Mank)

- Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

- Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)

- Chloe Zhao (Nomadland)

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