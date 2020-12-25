2020’de en çok ‘Oğuzhan Koç’ dinlendi

Türkiye’nin en yüksek teknoloji yatırımını yapan Türk Telekom, 2020 yılında da müzikseverlerin nabzını dijital müzik platformu Muud ile tuttu. Muud’da 2020’nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, şarkıcı, albüm ve yabancı şarkıların yanı sıra, ‘Yerli Yeniler’, ‘Buralar Hep Akustik’ ve ‘Dillerden Düşmeyen Şarkılar’ gibi başlıklarda kullanıcılara sunulan listeler arasında en çok tercih edilen şarkılar da belirlendi.

Sanatçılardan Oğuzhan Koç, şarkılardan Berkay’ın ‘İki Hece’si zirvede…

Muud’da 2020 boyunca en çok dinlenen yerli şarkı Berkay’ın İki Hece isimli parçası oldu. İki Hece’yi Ebru Yaşar’ın ‘Kalmam’ ile Zeynep Bastık’ın ‘Uslanmıyor Bu’ isimli parçaları takip etti. En çok dinlenen albüm, Gazapizm’in Şubat ayında yayınladığı 10 şarkılık ‘HİZA’ olurken, onu Oğuzhan Koç’un ‘Ev’ ve Sibel Can’ın ‘Hayat isimli albümleri takip etti. En çok dinlenen yerli sanatçılar listesinin ilk üç sırasında ise Oğuzhan Koç, Berkay ve Zeynep Bastık yer alıyor.

Herkes bunları dinliyor

Yabancı şarkılar sıralamasının zirvesinde, tüm dünyada satış ve dinlenme rekorları kıran Billie Eilish’in ‘Everything I Wanted’ adındaki kaydı var. Listenin ikinci sırasında Regard’ın ‘Ride It’ parçası bulunuyor. Üçüncü sırada da ABD’li hip hop müzik grubu The Black Eyed Peas ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin’in RITMO (Bad Boys For Life) parçası var. Muud’un kullanıcılarına sunduğu kategori listelerinde de ilk beşi Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap ve Yabancı Pop oluşturuyor.

İşte en çok dinlenenler listesindeki ilk 20

Berkay - İki Hece Ebru Yaşar - Kalmam Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu Zehra - Cennetten Çiçek Enes Batur - Dolunay Ece Mumay - Galaksi Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu) Oğuzhan Koç - Kendime Sardım Hande Ünsal - Daha İyi Didomido - Nimet (feat. Eglo G) Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez Ziynet Sali, Bilal Sonses - Yara Sura İskenderli - Dinle Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım Irmak Arıcı - Yağmurum Ol Aleyna Tilki - Yalan Emir Can İğrek - Nalan Burak King - Eyvallah (feat. Rozz Kalliope) Murat Boz - Can Kenarım

En çok indirilen ilk 20 şarkı

Berkay - İki Hece Emir Can İğrek - Nalan Ebru Yaşar - Kalmam Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod Merve Özbey - Yaramızda Kalsın Hande Ünsal - Daha İyi Irmak Arıcı - Mevzum Derin Sura İskenderli - Bir Daha Yak Reynmen - Ela İlyas Yalçıntaş - Olur Olur Gazapizm - Unutulacak Dünler Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli - Mühür Ceza - Suspus Bilal Sonses, Derya Bedavacı - Sende Kaldı Yüreğim Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez Zehra - Cennetten Çiçek Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın Ziynet Sali - Bana da Söyle Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

En çok dinlenen 10 albüm

Gazapizm - HİZA Oğuzhan Koç - Ev Sibel Can - Hayat Murda, Ezhel - Made In Turkey Ersay Üner - Nokta Mabel Matiz - Maya Ceza - Suspus Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 Ufuk Beydemir - Sevda Gibi Ebru Gündeş - Âşık

En çok indirilen 10 albüm

Gazapizm - HİZA Merve Özbey - Devran Ceza - Suspus Ufuk Beydemir - Sevda Gibi Oğuzhan Koç - Ev Ersay Üner - Nokta Ceza - Rapstar Ebru Gündeş - Âşık Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 Sibel Can - Hayat

En çok dinlenen sanatçılar

Oğuzhan Koç Berkay Zeynep Bastık Bilal Sonses Ziynet Sali Mustafa Ceceli Hande Ünsal Sezen Aksu Murat Boz Sibel Can Ebru Yaşar Hande Yener Göksel Enes Batur Müslüm Gürses Burak King Gazapizm Irmak Arıcı Zehra Ece Mumay

En çok dinlenen yabancı şarkılar

Billie Eilish - everything i wanted Regard - Ride It The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life) Arizona Zervas - ROXANNE NK - Elefante Y2K, bbno$- Lalala Lewis Capaldi - Someone You Loved SHAED, ZAYN - Trampoline SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix) Halsey - Graveyard The Weeknd - Blinding Lights INNA - Gimme Gimme Billie Eilish - bad guy Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM Harry Styles - Watermelon Sugar Doja Cat - Say So Ayo & Teo - Rolex Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee) Future, Drake - Life Is Good

En çok dinlenen listeler