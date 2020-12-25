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2020’de en çok ‘Oğuzhan Koç’ dinlendi

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, 2020 yılının en çok dinlenenler listesini açıkladı.

2020’de en çok ‘Oğuzhan Koç’ dinlendi

Türkiye’nin en yüksek teknoloji yatırımını yapan Türk Telekom, 2020 yılında da müzikseverlerin nabzını dijital müzik platformu Muud ile tuttu. Muud’da 2020’nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, şarkıcı, albüm ve yabancı şarkıların yanı sıra, ‘Yerli Yeniler’, ‘Buralar Hep Akustik’ ve ‘Dillerden Düşmeyen Şarkılar’ gibi başlıklarda kullanıcılara sunulan listeler arasında en çok tercih edilen şarkılar da belirlendi.

Sanatçılardan Oğuzhan Koç, şarkılardan Berkay’ın ‘İki Hece’si zirvede…

Muud’da 2020 boyunca en çok dinlenen yerli şarkı Berkay’ın İki Hece isimli parçası oldu. İki Hece’yi Ebru Yaşar’ın ‘Kalmam’ ile Zeynep Bastık’ın ‘Uslanmıyor Bu’ isimli parçaları takip etti. En çok dinlenen albüm, Gazapizm’in Şubat ayında yayınladığı 10 şarkılık ‘HİZA’ olurken, onu Oğuzhan Koç’un ‘Ev’ ve Sibel Can’ın ‘Hayat isimli albümleri takip etti. En çok dinlenen yerli sanatçılar listesinin ilk üç sırasında ise Oğuzhan Koç, Berkay ve Zeynep Bastık yer alıyor.

Herkes bunları dinliyor

Yabancı şarkılar sıralamasının zirvesinde, tüm dünyada satış ve dinlenme rekorları kıran Billie Eilish’in ‘Everything I Wanted’ adındaki kaydı var. Listenin ikinci sırasında Regard’ın ‘Ride It’ parçası bulunuyor. Üçüncü sırada da ABD’li hip hop müzik grubu The Black Eyed Peas ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin’in RITMO (Bad Boys For Life) parçası var. Muud’un kullanıcılarına sunduğu kategori listelerinde de ilk beşi Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap ve Yabancı Pop oluşturuyor.

İşte en çok dinlenenler listesindeki ilk 20 

  1. Berkay - İki Hece
  2. Ebru Yaşar - Kalmam
  3. Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
  4. Zehra - Cennetten Çiçek
  5. Enes Batur - Dolunay
  6. Ece Mumay - Galaksi
  7. Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
  8. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)
  9. Oğuzhan Koç - Kendime Sardım
  10. Hande Ünsal - Daha İyi
  11. Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
  12. Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
  13. Ziynet Sali, Bilal Sonses - Yara
  14. Sura İskenderli - Dinle
  15. Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım
  16. Irmak Arıcı - Yağmurum Ol
  17. Aleyna Tilki - Yalan
  18. Emir Can İğrek - Nalan
  19. Burak King - Eyvallah (feat. Rozz Kalliope)
  20. Murat Boz - Can Kenarım

En çok indirilen ilk 20 şarkı

  1. Berkay - İki Hece
  2. Emir Can İğrek - Nalan
  3. Ebru Yaşar - Kalmam
  4. Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
  5. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
  6. Hande Ünsal - Daha İyi
  7. Irmak Arıcı - Mevzum Derin
  8. Sura İskenderli - Bir Daha Yak
  9. Reynmen - Ela
  10. İlyas Yalçıntaş - Olur Olur
  11. Gazapizm - Unutulacak Dünler
  12. Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli - Mühür
  13. Ceza - Suspus
  14. Bilal Sonses, Derya Bedavacı - Sende Kaldı Yüreğim
  15. Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
  16. Zehra - Cennetten Çiçek
  17. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
  18. Ziynet Sali - Bana da Söyle
  19. Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün
  20. Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

En çok dinlenen 10 albüm

  1. Gazapizm - HİZA
  2. Oğuzhan Koç - Ev
  3. Sibel Can - Hayat
  4. Murda, Ezhel - Made In Turkey
  5. Ersay Üner - Nokta
  6. Mabel Matiz - Maya
  7. Ceza - Suspus
  8. Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
  9. Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
  10. Ebru Gündeş - Âşık

En çok indirilen 10 albüm

  1. Gazapizm - HİZA
  2. Merve Özbey - Devran
  3. Ceza - Suspus
  4. Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
  5. Oğuzhan Koç - Ev
  6. Ersay Üner - Nokta
  7. Ceza - Rapstar
  8. Ebru Gündeş - Âşık
  9. Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
  10. Sibel Can - Hayat

En çok dinlenen sanatçılar

  1. Oğuzhan Koç
  2. Berkay
  3. Zeynep Bastık
  4. Bilal Sonses
  5. Ziynet Sali
  6. Mustafa Ceceli
  7. Hande Ünsal
  8. Sezen Aksu
  9. Murat Boz
  10. Sibel Can
  11. Ebru Yaşar
  12. Hande Yener
  13. Göksel
  14. Enes Batur
  15. Müslüm Gürses
  16. Burak King
  17. Gazapizm
  18. Irmak Arıcı
  19. Zehra
  20. Ece Mumay 

En çok dinlenen yabancı şarkılar

  1. Billie Eilish - everything i wanted
  2. Regard - Ride It
  3. The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
  4. Arizona Zervas - ROXANNE
  5. NK - Elefante
  6. Y2K, bbno$- Lalala
  7. Lewis Capaldi - Someone You Loved
  8. SHAED, ZAYN - Trampoline
  9. SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
  10. Halsey - Graveyard
  11. The Weeknd - Blinding Lights
  12. INNA - Gimme Gimme
  13. Billie Eilish - bad guy
  14. Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
  15. Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM
  16. Harry Styles - Watermelon Sugar
  17. Doja Cat - Say So
  18. Ayo & Teo - Rolex
  19. Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee)
  20. Future, Drake - Life Is Good

 En çok dinlenen listeler

  1. Herkes Bunları Dinliyor
  2. Yerli Yeniler
  3. Türkçe Pop
  4. Türkçe Rap
  5. Yabancı Pop
  6. Dillerden Düşmeyen Şarkılar
  7. Buralar Hep Akustik
  8. Ortamı Havalandıracak Liste
  9. Haftanın Muud’luluk Modu
  10. %100 Hijyenik Şarkılar

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