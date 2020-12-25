2020’de en çok ‘Oğuzhan Koç’ dinlendi

Türkiye’nin en yüksek teknoloji yatırımını yapan Türk Telekom, 2020 yılında da müzikseverlerin nabzını dijital müzik platformu Muud ile tuttu. Muud’da 2020’nin en çok dinlenen ve indirilen şarkı, şarkıcı, albüm ve yabancı şarkıların yanı sıra, ‘Yerli Yeniler’, ‘Buralar Hep Akustik’ ve ‘Dillerden Düşmeyen Şarkılar’ gibi başlıklarda kullanıcılara sunulan listeler arasında en çok tercih edilen şarkılar da belirlendi.
Sanatçılardan Oğuzhan Koç, şarkılardan Berkay’ın ‘İki Hece’si zirvede…
Muud’da 2020 boyunca en çok dinlenen yerli şarkı Berkay’ın İki Hece isimli parçası oldu. İki Hece’yi Ebru Yaşar’ın ‘Kalmam’ ile Zeynep Bastık’ın ‘Uslanmıyor Bu’ isimli parçaları takip etti. En çok dinlenen albüm, Gazapizm’in Şubat ayında yayınladığı 10 şarkılık ‘HİZA’ olurken, onu Oğuzhan Koç’un ‘Ev’ ve Sibel Can’ın ‘Hayat isimli albümleri takip etti. En çok dinlenen yerli sanatçılar listesinin ilk üç sırasında ise Oğuzhan Koç, Berkay ve Zeynep Bastık yer alıyor.
Herkes bunları dinliyor
Yabancı şarkılar sıralamasının zirvesinde, tüm dünyada satış ve dinlenme rekorları kıran Billie Eilish’in ‘Everything I Wanted’ adındaki kaydı var. Listenin ikinci sırasında Regard’ın ‘Ride It’ parçası bulunuyor. Üçüncü sırada da ABD’li hip hop müzik grubu The Black Eyed Peas ve Kolombiyalı şarkıcı J Balvin’in RITMO (Bad Boys For Life) parçası var. Muud’un kullanıcılarına sunduğu kategori listelerinde de ilk beşi Herkes Bunları Dinliyor, Yerli Yeniler, Türkçe Pop, Türkçe Rap ve Yabancı Pop oluşturuyor.
İşte en çok dinlenenler listesindeki ilk 20
- Berkay - İki Hece
- Ebru Yaşar - Kalmam
- Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
- Zehra - Cennetten Çiçek
- Enes Batur - Dolunay
- Ece Mumay - Galaksi
- Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
- Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)
- Oğuzhan Koç - Kendime Sardım
- Hande Ünsal - Daha İyi
- Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
- Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
- Ziynet Sali, Bilal Sonses - Yara
- Sura İskenderli - Dinle
- Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım
- Irmak Arıcı - Yağmurum Ol
- Aleyna Tilki - Yalan
- Emir Can İğrek - Nalan
- Burak King - Eyvallah (feat. Rozz Kalliope)
- Murat Boz - Can Kenarım
En çok indirilen ilk 20 şarkı
- Berkay - İki Hece
- Emir Can İğrek - Nalan
- Ebru Yaşar - Kalmam
- Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
- Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
- Hande Ünsal - Daha İyi
- Irmak Arıcı - Mevzum Derin
- Sura İskenderli - Bir Daha Yak
- Reynmen - Ela
- İlyas Yalçıntaş - Olur Olur
- Gazapizm - Unutulacak Dünler
- Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli - Mühür
- Ceza - Suspus
- Bilal Sonses, Derya Bedavacı - Sende Kaldı Yüreğim
- Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
- Zehra - Cennetten Çiçek
- Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
- Ziynet Sali - Bana da Söyle
- Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün
- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum
En çok dinlenen 10 albüm
- Gazapizm - HİZA
- Oğuzhan Koç - Ev
- Sibel Can - Hayat
- Murda, Ezhel - Made In Turkey
- Ersay Üner - Nokta
- Mabel Matiz - Maya
- Ceza - Suspus
- Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
- Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
- Ebru Gündeş - Âşık
En çok indirilen 10 albüm
- Gazapizm - HİZA
- Merve Özbey - Devran
- Ceza - Suspus
- Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
- Oğuzhan Koç - Ev
- Ersay Üner - Nokta
- Ceza - Rapstar
- Ebru Gündeş - Âşık
- Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
- Sibel Can - Hayat
En çok dinlenen sanatçılar
- Oğuzhan Koç
- Berkay
- Zeynep Bastık
- Bilal Sonses
- Ziynet Sali
- Mustafa Ceceli
- Hande Ünsal
- Sezen Aksu
- Murat Boz
- Sibel Can
- Ebru Yaşar
- Hande Yener
- Göksel
- Enes Batur
- Müslüm Gürses
- Burak King
- Gazapizm
- Irmak Arıcı
- Zehra
- Ece Mumay
En çok dinlenen yabancı şarkılar
- Billie Eilish - everything i wanted
- Regard - Ride It
- The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
- Arizona Zervas - ROXANNE
- NK - Elefante
- Y2K, bbno$- Lalala
- Lewis Capaldi - Someone You Loved
- SHAED, ZAYN - Trampoline
- SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
- Halsey - Graveyard
- The Weeknd - Blinding Lights
- INNA - Gimme Gimme
- Billie Eilish - bad guy
- Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
- Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM
- Harry Styles - Watermelon Sugar
- Doja Cat - Say So
- Ayo & Teo - Rolex
- Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee)
- Future, Drake - Life Is Good
En çok dinlenen listeler
- Herkes Bunları Dinliyor
- Yerli Yeniler
- Türkçe Pop
- Türkçe Rap
- Yabancı Pop
- Dillerden Düşmeyen Şarkılar
- Buralar Hep Akustik
- Ortamı Havalandıracak Liste
- Haftanın Muud’luluk Modu
- %100 Hijyenik Şarkılar
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