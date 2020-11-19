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2019’UN EN İYİ DÜETİ İLAN EDİLEN ZEYNEP BASTIK&ANIL PİYANCI’NIN “BIRAKMAN DOĞRU MU?” ADLI ŞARKISININ İKİNCİSİ YOLDA!

Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı’nın, başarı grafiklerini yükselttiği dönemde bir araya gelerek daha da ses getirdikleri, konserlerinde izleyenlerle hep bir ağızdan söylenen “Bırakman Doğru Mu?” şarkısı, YouTube’da 40 milyon, Spotify’da 45 milyon kez dinlendi.

2019’UN EN İYİ DÜETİ İLAN EDİLEN ZEYNEP BASTIK&ANIL PİYANCI’NIN “BIRAKMAN DOĞRU MU?” ADLI ŞARKISININ İKİNCİSİ YOLDA!

Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı’nın, başarı grafiklerini yükselttiği dönemde bir araya gelerek daha da

ses getirdikleri, konserlerinde izleyenlerle hep bir ağızdan söylenen “Bırakman Doğru Mu?” şarkısı, YouTube’da 40 milyon, Spotify’da 45 milyon kez dinlendi.

Düet sonrası tekli çalışmalarına devam eden ve kariyer yükselişlerini sürdüren iki isim, bir  buçuk yıl sonra “Bırakman Doğru Mu ? 2” ile, ilk şarkının duygusunu ve hikayesini yaşatmaya devam ediyor.

Sözü ve müziği Anıl Piyancı, Emrah Karakuyu imzası taşıyan şarkının, aranjesi Can Volkan ve Serhat Şensesli tarafından yapıldı. İlk klibi olduğu gibi serinin 2.sini de Melih Kun çekti.

Şarkı ve klibin hikayesi, ilkinin devamı niteliğinde olan “Bırakman Doğru Mu? 2” Hypers Music etiketiyle 20 Kasım Cuma günü  tüm dijital platformlarda  ve klibi Zeynep Bastık YouTube kanalında yayında!

Anahtar Kelimeler:
Zeynep BastıkAnıl PiyancıBırakman Doğru Mu
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