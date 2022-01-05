2. Yeditepe Bienali Tanıtımı Sepetçiler Kasrı’nda Yapılan Basın Toplantısı ile Gerçekleştirildi

2. Yeditepe Bienali basın toplantısı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Klasik Türk

Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, Yeditepe Bienali

Yönetim Kurulu Üyeleri ve 2. Yeditepe Bienali Küratörü Berkan Karpat’ın katılımlarıyla

4 Ocak 2022’de, Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan

Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Yeditepe

Bienali’nin komşu kültürlerle temastaki önemine ve bu kültürleri dönüştürmedeki gücüne

dikkat çekti.

“Yeditepe Bienali kadim mekanlarda çerçeve içi çerçeve dışı temasıyla anlam arayışını

üstlenmiştir. Bienalin ülkemizin sanat duruşunu ve sanat politikasını etkileyeceğine

inanıyoruz.” cümleleriyle Yeditepe Bienali’nin bu toprakların sanatına duyduğu sorumluluk

bilincinin 2. Yeditepe Bienali’nde de devam ettiğini belirtti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bienal’in küratörlüğünü, Münih’te bulunan Haus der Kunst

Müzesi’nin Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat üstlendi. Bienal’in temasının

“Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” olarak belirlendiğini ifade eden Karpat, Avrupa lisanlarında

‘çerçeve’ kelimesine karşılık gelen kelimelerin çoğunlukla ‘sınırlılık’ anlamı taşıdığına dikkat

çektikten sonra şöyle devam etti: “Türkçe’de çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek

zor. Esasen çerçeve, bizde ‘daire’nin görece yeni bir kullanımı. Evvelce ‘bir şey dairesinde’

diye konuştuğumuzdaki anlamı şimdilerde çerçeveye taşımışız gı̇bı̇ görünüyor. Bu yüzden de

‘çerçeve’, sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir

hürleşmeye işaret ediyor.”

Bu bakış açısıyla yola çıkan 2. Yeditepe Bienali, sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de

dışına bakmaya, Küratör Berkan Karpat’ın ifadesiyle “içerde kaybettiklerimizi dışarıda

aramanın sonuçlarına” ilişkin soruları da bir kez daha sormaya davet ediyor.

Basın toplantısında söz alan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Covid 19 salgını

nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak gerçekleşen Bienal’in, hem Fatih’teki İstanbul’la

özdeşleşmiş mekanların birer sanat platformu olarak değerlendirilmesiyle hem seçilen

ilham verici temasıyla hem de eserlerin zihinlerde yarattığı zengin çağrışımlar ve

sergilenme tarzlarıyla, verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacağına inandığını ifade

etti. Konuşmasının devamında Bienal’in hayata geçirilmesi konusunda emeği geçen, destek

veren tüm kişi ve kurumlara şükranlarını sunan Ergün Turan, Ocak’tan Mart’a kadar sürecek

sanat şölenine tüm İstanbullu sanatseverleri davet etti.

DÖRT FARKLI MEKAN

2. Yeditepe Bienali, sadece temasıyla değil, tercih edilen sergi mekanları ile de ev sahipliği

yaptığı sanat eserleri için anlamlı bir çerçeve sunuyor. Bienal’de sergilenecek eserler İstanbul’la

özdeşleşmiş dört ayrı mekanda sanatseverlerin dikkatine sunuluyor. Mekan seçimlerine

değinen Küratör Berkan Karpat, “Bu yılki Bienal, bin yıldan fazla süredir var olan ve Batı

kültürünün ötesinde bir geleneğe ve teorik yansımaya sahip olan bir sanatı, Süleymaniye

Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih

Cam Küp Sanat Galerisi olmak üzere dört ayrı mekanda yeniden inceliyor” dedikten sonra

devam ediyor: “Dört mekan da bir tür ‘ara-mekan’ olmaları ile, misafirlerini çerçevede

değilse de eşikte karşılamaya ve onları ‘içeri’ davet etmeye aday.”

Açılış konuşmasında seçilen mekanlar konusundaki hassasiyete özellikle dikkat çeken Fatih

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sergi mekanlarının klasikten çağdaşa kademeli

olarak açılacağını ve ilk adımın da Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan restorasyonu

devam eden Darüzziyafe ile atılacağını ifade etti. Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule

Hisarı’nın da tarihi ve büyüleyici atmosferleriyle sergiye büyük değer kattığını belirten

Turan, Bienal’in en genç ve dijital mekanının ise Cam Küp Galeri olacağını ifade etti.

Bineal’de sergilenen eserler, tek tek bulundukları mekanlarda ziyaret edilebileceği gı̇bi, Fatih

Cam Küp Galeri’de etkinliğe katılan tüm eser ve mekanlar dijital olarak da gezilebilecek.

“Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” temasıyla yola çıkan, sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de

dışına bakmaya çağıran 2. Yeditepe Bienali, içeride kaybettiğimizi dışarıda aramanın

sonuçlarına ilişkin soruları, Batı’nın anlam dünyasının çerçeve ile ilişkisini ve oluşturduğu

çelişkiyi gelenekli sanatlarımızın kendi estetik ve kültür enstrümanlarıyla birlikte tartışıyor.

2. Yeditepe Bienali ufuk açıcı teması ve iddialı eserleriyle, 07 Ocak’ta restorasyonu devam

eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de başlayıp, 07 Mart 2022 tarihine kadar

Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Galeri’de devam edecek.