2. Yeditepe Bienali Tanıtımı Sepetçiler Kasrı’nda Yapılan Basın Toplantısı ile Gerçekleştirildi

2. Yeditepe Bienali basın toplantısı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Klasik Türk
Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, Yeditepe Bienali
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 2. Yeditepe Bienali Küratörü Berkan Karpat’ın katılımlarıyla
4 Ocak 2022’de, Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi.
Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan
Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Yeditepe
Bienali’nin komşu kültürlerle temastaki önemine ve bu kültürleri dönüştürmedeki gücüne
dikkat çekti.
“Yeditepe Bienali kadim mekanlarda çerçeve içi çerçeve dışı temasıyla anlam arayışını
üstlenmiştir. Bienalin ülkemizin sanat duruşunu ve sanat politikasını etkileyeceğine
inanıyoruz.” cümleleriyle Yeditepe Bienali’nin bu toprakların sanatına duyduğu sorumluluk
bilincinin 2. Yeditepe Bienali’nde de devam ettiğini belirtti.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Bienal’in küratörlüğünü, Münih’te bulunan Haus der Kunst
Müzesi’nin Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat üstlendi. Bienal’in temasının
“Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” olarak belirlendiğini ifade eden Karpat, Avrupa lisanlarında
‘çerçeve’ kelimesine karşılık gelen kelimelerin çoğunlukla ‘sınırlılık’ anlamı taşıdığına dikkat
çektikten sonra şöyle devam etti: “Türkçe’de çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek
zor. Esasen çerçeve, bizde ‘daire’nin görece yeni bir kullanımı. Evvelce ‘bir şey dairesinde’
diye konuştuğumuzdaki anlamı şimdilerde çerçeveye taşımışız gı̇bı̇ görünüyor. Bu yüzden de
‘çerçeve’, sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir
hürleşmeye işaret ediyor.”
Bu bakış açısıyla yola çıkan 2. Yeditepe Bienali, sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de
dışına bakmaya, Küratör Berkan Karpat’ın ifadesiyle “içerde kaybettiklerimizi dışarıda
aramanın sonuçlarına” ilişkin soruları da bir kez daha sormaya davet ediyor.
Basın toplantısında söz alan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Covid 19 salgını
nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak gerçekleşen Bienal’in, hem Fatih’teki İstanbul’la
özdeşleşmiş mekanların birer sanat platformu olarak değerlendirilmesiyle hem seçilen
ilham verici temasıyla hem de eserlerin zihinlerde yarattığı zengin çağrışımlar ve
sergilenme tarzlarıyla, verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacağına inandığını ifade
etti. Konuşmasının devamında Bienal’in hayata geçirilmesi konusunda emeği geçen, destek
veren tüm kişi ve kurumlara şükranlarını sunan Ergün Turan, Ocak’tan Mart’a kadar sürecek
sanat şölenine tüm İstanbullu sanatseverleri davet etti.
DÖRT FARKLI MEKAN
2. Yeditepe Bienali, sadece temasıyla değil, tercih edilen sergi mekanları ile de ev sahipliği
yaptığı sanat eserleri için anlamlı bir çerçeve sunuyor. Bienal’de sergilenecek eserler İstanbul’la
özdeşleşmiş dört ayrı mekanda sanatseverlerin dikkatine sunuluyor. Mekan seçimlerine
değinen Küratör Berkan Karpat, “Bu yılki Bienal, bin yıldan fazla süredir var olan ve Batı
kültürünün ötesinde bir geleneğe ve teorik yansımaya sahip olan bir sanatı, Süleymaniye
Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih
Cam Küp Sanat Galerisi olmak üzere dört ayrı mekanda yeniden inceliyor” dedikten sonra
devam ediyor: “Dört mekan da bir tür ‘ara-mekan’ olmaları ile, misafirlerini çerçevede
değilse de eşikte karşılamaya ve onları ‘içeri’ davet etmeye aday.”
Açılış konuşmasında seçilen mekanlar konusundaki hassasiyete özellikle dikkat çeken Fatih
Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sergi mekanlarının klasikten çağdaşa kademeli
olarak açılacağını ve ilk adımın da Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan restorasyonu
devam eden Darüzziyafe ile atılacağını ifade etti. Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule
Hisarı’nın da tarihi ve büyüleyici atmosferleriyle sergiye büyük değer kattığını belirten
Turan, Bienal’in en genç ve dijital mekanının ise Cam Küp Galeri olacağını ifade etti.
Bineal’de sergilenen eserler, tek tek bulundukları mekanlarda ziyaret edilebileceği gı̇bi, Fatih
Cam Küp Galeri’de etkinliğe katılan tüm eser ve mekanlar dijital olarak da gezilebilecek.
“Çerçeve İçi Çerçeve Dışı” temasıyla yola çıkan, sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de
dışına bakmaya çağıran 2. Yeditepe Bienali, içeride kaybettiğimizi dışarıda aramanın
sonuçlarına ilişkin soruları, Batı’nın anlam dünyasının çerçeve ile ilişkisini ve oluşturduğu
çelişkiyi gelenekli sanatlarımızın kendi estetik ve kültür enstrümanlarıyla birlikte tartışıyor.
2. Yeditepe Bienali ufuk açıcı teması ve iddialı eserleriyle, 07 Ocak’ta restorasyonu devam
eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de başlayıp, 07 Mart 2022 tarihine kadar
Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Galeri’de devam edecek.