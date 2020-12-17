2 milyon TL'lik konser....

'Taburcu', 'Lolita', 'Ömrümün Yarı Kalanı', 'Ele İnat', 'İzmirli', 'İnanırım', 'Gel Gel', 'Benim Hikayem', 'Sen Varsın', 'Ey Aşk', 'Yaz', 'Deliler', 'İki Hece', 'Kırgınım Ona' şarkılarıyla, "AraBest" ve "İz" adını verdiği konsept albümündeki şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde yer edinen Berkay, dijital çağa ayak uydurdu.

Berkay yılbaşı gecesi dijital çağda eğlencenin doyasıya yaşandığı, yüksek etkileşimiyle gerçekçi bir platform JoJo'nun hiç bir masraftan kaçınılmayan prodüksiyonu ile Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden canlı yayınlanacak konser ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. Berkay konserini kullanıcılar; ister tek başlarına isterse JoJo'nun sunduğu Odalı Bilet kategorisinden alacakları ''tek bir bilet'' ile 5 arkadaşını konser veya etkinliğe telefon numaraları üzerinden kendilerine özel sunulan odada arkadaşlarıyla birlikte izleyebilecek ve sınırsız eğlenceyi gerçek bir konser atmosferinde unutulmaz bir gece yaşayacak.

Alt yapı çalışmalarına 2 milyon TL ödenen JoJo'nun Türkiye 'de ilk defa gerçekleştireceği yılbaşı özel konserinde dünden bugüne hit olmuş sevilen şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile evlere konuk olacak Berkay'a sahnede 10 kişilik orkestrası ve 6 dansçı eşlik edecek.

Biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi gören Berkay konseri bir ilke imza attığı gibi rekor izlenme sayısına ulaşacağı bekleniliyor...