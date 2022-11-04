"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Sinema Zirvesi düzenlendi

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" kapsamında Türk dünyasının müşterek kültürel mirasının ortak yapımlara dönüşebilmesi için gerekli zemini sunması hedefiyle Sinema Zirvesi gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Demircan, zirve öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sinema sektörünün kültür aktarımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Film festivalindeki en önemli zirveyi düzenlendiklerini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Türk dünyasından buraya gelen ve ülkemizden buraya katılan yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, bir sinemanın birlikte hareket edeceği zirveyi burada olgunlaştırmış olmak bizim için kıymetli. Bu sektörün paydaşlarını bir araya getirmek, onlarla iş birliğini teşvik etmek, onların arasındaki hukuku geliştirmek sonuçta hem sinema sanatını geliştirecektir ve hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır. Bugün bu maratonun burada yaptığımız işin en önemli günündeyiz. Tüm Türk dünyasına canlı yayınlar yapılıyor. Akşam da bir yemeğimiz olacak. Oranın da muhtevası yine oradaki kardeşliği ve tanışmayı ön plana çıkarmak üzere ve yarın akşam da bu ülkelerden gelen filmler arasında yarışmanın finale varacağı akşam. Kültürel etkileşimi sinema üzerinden gerçekleştirmenin hem ticaretimize hem sanayimize hem tanıtımımıza hem ilişkilerin daha yakınlaşmasına çok büyük katkısı oluyor."