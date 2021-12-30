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2 dil 1 şarkı

Dinlenme rekorları kıran şarkıların sahibi Vedat Alçay, bu kez Türkçe-Kürtçe karışık bir şarkı hazırladı. Alçay’ın söz ve müziğine de imza attığı “Daye” (Anne), tüm dijital platformlarda yayınlandı.

2 dil 1 şarkı

“Kan Revan”, “Sis”, “Bedel Ödedik”, “İki Gözüm” şarkıları YouTube’da milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan Vedat Alçay, dinleyicilerinin merakla beklediği yeni çalışmasında bir sürpriz yaptı. Alçay bu kez Türkçe-Kürtçe karışık bir şarkı hazırladı.

HEM YAZDI HEM SÖYLEDİ

Vedat Alçay’ın diğer şarkılarında olduğu gibi söz ve müziğine de imza attığı “Daye” (Anne), 24 Aralık da tüm digital platformlarda yerini aldı.Aranjörlüğünü Emrullah Ortanca namıdiğer Acnatro’nun yaptığı şarkının klibi ise Alçay’ın YouTube kanalında yayınlandı.

EFSANE BİR İŞ OLDU

Hem şarkının hem de video klibinin müzik dünyasında çok ses getireceğini söyleyen Vedat Alçay, “Şarkı tamamen bana ait. Tüm detayları üzerinde uzun süre çalıştım. Efsane bir iş oldu. Klipte de değişik bir deneme yaptık, onun da çok beğenileceğine inanıyorum” dedi.

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