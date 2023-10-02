2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu

Gürok Grup desteğiyle Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti’nde sürdürülen kazılarda ortaya çıkan yeni buluşlar dönemin yaşamına ve insanlarına ışık tutuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012’de dahil edilen, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılarda Romalı kadınların kullandığı makyaj malzemeleri ve parfüm şişeleri ortaya çıktı.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun’un başkanlığında sürdürülen kazılarda, agorada (çarşı) 2 bin yıllık dükkanlara ulaşıldı. Dükkanlarda ulaşılan yazıtlar bu alanların hangi yüzyıllar arasında kurulduğu ve kullanıldığına dair bilgiler içeriyor.

Romalı kadınlara ait allık ve far gibi makyaj boyalarına ulaşıldı

Kentin ticari ve sosyal yapısına ışık tutan dükkanlardan birinde ise Romalı kadınların kullandığı makyaj ürünleri ve parfüm şişeleri bulundu. Kozmetik ve parfüm satan bir dükkan olduğu düşünülen alanda antik çağlarda kadınların kullandıkları saç iğneleri, kolye gibi ürünlere ait çeşitli boncukların yanı sıra allık ve far gibi makyaj boyalarına ulaşıldı. Kırmızı ve pembe tonlardaki renklerin çoğunlukta olduğu 10 farklı renkte makyaj boyası ortaya çıkan kazılarda Antik Roma İmparatorluğunda allık ve far gibi makyaj malzemelerinin konulduğu bol sayıda istiridye kabuğu da kazılarda gün yüzüne çıktı.

“Kültürel mirasımız için paha biçilemez bir değer”

Gürok Grup’un 1948’de kurulduğu şehir olan Kütahya’nın ekonomik ve kültürel kalkınmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat şöyle konuştu: “Gürok Grubu olarak Kütahya’nın ve ülkemizin kültürel mirasına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Aizanoi Antik Kenti kazılarını 2020 yılından bu yana destekliyoruz. Dönemin yaşamına, kent kültürüne ışık tutan bu kazılar kültürel mirasımız ve şehrimizin turizm değeri açısından paha biçilemez bir değere sahip. Tüm faaliyetlerimizde ‘sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap’ değerleriyle hareket eden Gürok Grup olarak, ülkemizin ve şehrimizin kültürel mirasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, ikinci Efes olarak da nitelendirilen antik kentte kazılar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 80 işçi ve 20 teknik personel ile sürdürülüyor.

Sanayi, turizm ve yapı sektörlerinde Türkiye’nin köklü şirketi Gürok Grubunun sponsor olduğu Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarında bugüne kadar; 2 bin yıl öncesine ait, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen “Eros” ile şarap tanrısı “Dionysos” ve yarı tanrı “Herakles”in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.

M.Ö. 3 bine dayanan tarihi ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi yapıları ile Roma döneminin metropolislerinden biri olduğu düşünülen Aizanoi Antik Kenti’nde; tiyatro ve stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları ve kapı yapıları yer alıyor.