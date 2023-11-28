2. Abdülhamit'in Lahey'deki Barış Sarayı'na hediye ettiği Hereke halısı onarılıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir atölyede düzenlenen basın toplantısında, Türkiye tarihi için önemli yeri olan Sultanhanı Kervansarayı'nda böyle güzel bir etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Alpaslan, Barış Sarayı yapıldığı dönemde 40'tan fazla ülkenin yardımda bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Osmanlı Devleti Sultan Abdülhamit döneminde Barış Sarayı'na, biraz sonra restorasyonuna başlanacak, Hereke halısını hediye etmiş. Bu halı ülkemizin kültürel ögeleriyle bezenmiş, ilmek ilmek dokunmuş çok özel bir halı. Halı restorasyon sürecinde yapıldığı dönemin teknik özelliklerine göre her bir ilmeği yenilenerek tekrar evine gönderilecek. Hereke halısı 100 yılı aşkın süredir Barış Sarayı'nda Japon Salonu'nda tarihe tanıklık etmektedir. Halımız, 1 yıl sonra bu çalışma bitip evine döndüğünde tarihe tanıklık etmeye devam edecek."

Alpaslan, bu eşsiz halının Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli örneklerden biri olduğunu aktardı.

Restorasyonun Türkiye'de yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Alpaslan, "Halı, 400 yılı aşan Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin de somut bir göstergesidir. Halımızın restorasyonu uzman ekip ve geleneksel teknikler kullanılarak gerçekleştirilecek, her aşamada halının orijinal dokusu ve estetiğinin korunması için büyük hassasiyet gösterilecektir. Bu proje halının restorasyonundan öte kültürel bir mirasın korunmasını da temsil etmektedir." diye konuştu.