1923' Müzikali: Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Gösteri Zorlu PSM'de!

Millî Mücadele'nin başladığı Bandırma Vapuru'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan Cumhuriyet hikayesini fantastik ögelerle anlatan '1923' müzikali, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için özel bir hazırlıkla sahne aldı.

Işık ve ses tasarımı, dans koreografileri, canlı orkestra kullanımı ve dönem kostümleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunan bu müzikal, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteklediği '1923' müzikali, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak iki gösterimle 28-29 Ekim tarihlerinde sahnelendi. Sezon boyunca Zorlu PSM sahnesindeki gösterileriyle izleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkaran bu müzikal, Cumhuriyet coşkusunu canlandırmayı amaçlıyor.

Başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” yeni sezonda tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılına armağanı olarak Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan, sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan 1923 müzikalinin Cumhuriyet Bayramı’na özel iki gösterimi duyuruldu. 28-29 Ekim tarihlerinde cumhuriyet coşkusu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yaşanacak.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla Yekta Kopan, Mert Dilek ile yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan, yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimlerinin bir araya geldiği 1923 müzikalinin 28-29 Ekim gösterimlerinin biletleri passo.com.tr’de ve biletix.com’da ve tiyatrolar.com.tr’de satışta.