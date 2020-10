16. TÜRSAK ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ’NİN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin kapanış ve ödül töreni dün akşam, genç oyuncu Berat Efe Parlar’ın sunumuyla TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında gerçekleşti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle fiziki film gösterimleri 9-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Samsun’da gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde “Filmimin Hikâyesi” ve “Genç Objektif” yarışmalarının kazanan isimleri belli oldu. Kazanan isimlerin ödülleri, güncel gelişmelere uyum sağlarken geleneği onurlandıran bir marka olan URART tarafından tasarlandı.

“Birçok İnsana Değen, İyileştiren ve Yaratıcılıklarını Besleyen Bir Festivali Geride Bıraktık”

Törende ilk olarak TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren’in festivale ve yarışmalara katılan çocuklara olan mesajı ekrana geldi. “Bu yıl yapabildiğimiz birçok şeyi yapamadık veya yapmak istediklerimizi nasıl yapabiliriz diye farklı bakış açıları getirmeye çalıştık” diyen Dağdeviren, festivalin açılışına hazırlandıkları Mart ayında pandemiye yakalandıklarını ve buna rağmen festivali yapmak için geri adım atmadıklarını söyledi. Festivali bu sene online gerçekleştirmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na danıştıklarını ifade eden Dağdeviren, bakanlığın kendilerine sağladıkları destekle festivalin açılışını çevrim içi ortamda yaptıklarını belirtti ve desteklerinden ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’a da teşekkürlerini sundu. Festivalin ilerleyen sürecinde eğitimlerin çevrim içi ortamda gerçekleştirdiklerini söyleyen Dağdeviren, TRT ve BKM’nin de destekleriyle tüm Türkiye’deki çocukları çevrim içi ortamda gösterdikleri filmlerle buluşturduklarını hatırlatarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Sinemaların açılmasının ardından ise gerekli önlemleri alarak çocuklarımızın filmleri sinemada da izlemesi için gerekli çalışmaları yaptık ve samimi, birçok insana değen, onları buluşturan, iyileştiren ve yaratıcıklarını besleyen ve beraberce yapabildiğimiz güçlü bir festivali daha bitirmiş olduk”.

“Hikâyelerimizi Gelecek Kuşaklara Aktaran En Doğru Araç Sinemadır”

Törende Elif Dağdeviren’in ardından ekrana mesajı gelen diğer isim T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’dı. “Kültür demek bana göre hikâyelerdir. Hikâyelerimizi gelecek kuşaklara aktaran en doğru araç da yedinci sanat olan sinemadır” diyen Demircan, çocukları kültürümüzün hikayelerine alıştırarak onların aktarıcı ve sanatçı olarak geleceğe hazırlamanın doğru olduğunu düşündüğünü söyledi ve bu bağlamda da emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Ödül töreni genç sanatçı Kuzey Köker’in performansı ile de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

En İyi Fotoğrafın Sahibi “Elifnur Alagüney”

Yönetmen ve Senarist Reis Çelik başkanlığında; Fotoğraf Sanatçısı Cem Talu, Yönetmen ve Senarist Ceylan Özgün Özçelik, Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak ve Oyuncu Zeynep Çamcı’dan oluşan Genç Objektif Yarışması Ana Jüri Üyeleri tarafından kısa süre önce fotoğrafı kitaba basılacak 50 ismin açıklandığı Genç Objektif Yarışması’nın birincisi Yuva isimli fotoğrafın sahibi Elifnur Alagüney oldu. Elifnur Alagüney, büyük ödül olan DSLR fotoğraf makinesini kazanırken fotoğrafın filmini de tecrübeli sinemacılar eşliğinde çekmeye hak kazandı. Yarışmanın kazananı Elifnur Alagüney video mesajında yarışmayı kazandığı için çok mutlu olduğunu ve fotoğraf çekmenin kendisinin en büyük hobilerinden biri olduğunu söyleyerek “Bir kedi ailesinin yaşadığı yuvayı çektim ve bu fotoğrafımla bir mesaj vermek istedim. Her insan, her canlı sevdikleriyle, ailesiyle olduğu zaman her yer onun için yuva” dedi.

En İyi Hikâyenin Sahibi “Fatma Yoksul”

Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural başkanlığında; Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem Erdine ve Senarist Zafer Külünk’ten oluşan Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri tarafından kısa süre önce hikâyesi kitaba basılacak 50 ismin açıklandığı Filmimin Hikâyesi Yarışması’nın birincisi Bizim Köyde Macera isimli hikâyenin sahibi Fatma Yoksul oldu. Fatma Yoksul, büyük ödül olan dizüstü bilgisayarı kazanırken yazdığı hikâyenin de filmini tecrübeli sinemacılar eşliğinde çekmeye hak kazandı. Yarışmanın kazananı Fatma Yoksul, kendisine ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkürlerini sunarak “Ödülü kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. Bu benim en büyük hayalimdi ve gerçek oldu. Bu süreçte beni destekleyen aileme ve en önemlisi TÜRSAK Vakfı’na çok teşekkür ederim” dedi.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.