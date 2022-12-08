13 Ocak’ta vizyona girecek ‘İllegal Hayatlar’ seyirciyi güldürmeye hazırlanıyor.

Baştan sona bir kahkaha tufanı olarak seyirciye çılgın bir komedi vaat eden ‘İllegal Hayatlar’ ciddi konulara eğlenceli bir bakış açısı getiriyor. Mahsun Karaca’nın başrollerini Müjde Uzman ve Bülent Çolak ile paylaştığı film yasa dışı mekanı kamufle etmek için bir grup kuran ’Mahsun’ ve arkadaşlarının hikayesini ele alıyor

Cenk Çelik’in yazıp yönettiği filmde Mahsun Karacaya’ya sosyal medya videolarında da yer alan ekip eşlik ediyor. ‘İllegal Hayatlar’ın hikayesi ise kısaca şöyle: ‘Mahsun’, ‘Şahin’ ve ‘Mehmet’, Adana’nın varoşlarında kaçak mekan işleten üç arkadaştır. Polis baskınları sonucunda mekanları mühürlenince çözümü yeni bir hayatın içine girmekte bulurlar ve seçmen kitlesinin yüzde 99,8’inin fikirlerini kapsayacak bir oluşumun temelini atarlar. Ancak paravan olarak kurdukları bu grup onları beklemedikleri bir noktaya taşır!

‘İllegal Hayatlar’ Netd, Wovie ve RetroPro yapımcılığında sinema izleyicisine ulaşacak. Cj Entertainment Türkiye’nin dağıtımıyla 13 Ocak 2023’te vizyona girecek olan film son yılların en unutulmaz komedisi olmaya aday.



Yazan / Yöneten: Cenk Çelik

Görüntü Yönetmeni: Hakan Okumuş

Oyuncular: Mahsun Karaca (Röportaj Adam), Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman, Bülent Çolak, Uğur Serhan, Okan Has ve Ali İhsan Varol