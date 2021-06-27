'12 Punto', ödüllü film 'Quo Vadis Aida?'nın ödüllü yönetmenini ağırladı

Feriye'deki gösterim sonrası gerçekleştirilen söyleşiye katılan filmin yönetmeni Jasmila Zbanic, yapımla ilgili merak edilenleri anlattı.

92. Oscar ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" kategorilerinde yarışan TRT destekli Bosna Hersek yapımı film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor.

Filmin yapımcısı Damir Ibrahimovic'in de yer aldığı gösterimin ardından Jasmila Zbanic seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

"Yönetmen olarak gurur duyduğum bir süreç oldu"

Gösterimin ardından konuşan Zbanic, Türkiye'de olmaktan ve birlikte filmi izlemekten dolayı onur duyduğunu belirterek, hikayeyi oluştururken konunun taraflarıyla ilgili detaylı araştırmalarda bulunduğunu ve olayın çeşitli tanıklarından anılarını dinlediğini aktardı.

"Quo Vadis Aida?"nın oscar adaylığından sonra medyanın ve dolayısıyla insanların ilgisinin arttığından bahseden Zbanic, "Bir yönetmen olarak gurur duyduğum ve medyanın gücünün farkına vardığım bir süreç oldu." diye konuştu.

Zbanic, filmi çekerken politik bir ajandayla hareket etmediklerini ifade ederek, "Srebrenitsa yaşananlar hala gündemde ve siyasal olarak kullanılan konular. O yüzden filmi çekerken bu tartışmalara girmek istemedim. Olayların sadece estetik bir biçimde insani yönünü göstermeye çalıştım. Filmle ilgili her kesimden olumsuz eleştiriler aldık ama bir sanatçı olarak ideolojik bir film yapmadığım için bu kimsenin müdahale etmesine izin vermedim." dedi.

Filmin bir savaşı konu almasına rağmen kanlı ve şiddetli sahnelere yer vermediğine değinen Zbanic, "Senaryoyu ben yazdım ve alışıldık savaş filmlerinden farklı sahneleri barındırıyor. Ama Bosna'da yaşadığım ve bu olayların içerisinde büyüdüğüm için o anı hatırladığım için savaş filmlerinde alışık olduğumuz karelere yer vermek istemedim. Savaş kelimesi için aklıma gelen imge öğlen yemeğini pişirirken kafasının arkasından vurulup ölü bırakılan bir kadın ve arkadan gelen askerlerin onun pişirdiği yemeği çalmasıydı." ifadelerini kullandı.

Filmin yakın zamanda Türkiye'de de gösterime girmesi bekleniyor.

Film hakkında

Bosna Hersek'in yanında, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa Katliamı'na mercek tutuyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde, Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçiyor.

Dünya prömiyerini 2020'nin Eylül ayında dünyanın en önemli festivali Venedik Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan film, Toronto Film Festivali'nde yarıştı; Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinde yer aldı, ödüller kazandı.

"Quo Vadis Aida?", Türkiye'de ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da En İyi Film Ödülü'nü almıştı.

Film, İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA ödüllerinde de En İyi Yönetmen ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere iki kategoride aday gösterilmişti.