11. Engelsiz Filmler Festivali başladı

On birinci kez izleyicilerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, Kerkenez (Kes) ve Hoşçakal Yabancı (Goodbye Stranger) filmleriyle Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall’de ve Kısa Film Yarışması kapsamındaki filmlerin eff2023.muvi.comüzer inden çevrim içi gösterimleriyle başladı.

Festivalin ilk gününde Kaleydeskop seçkisinde yer alan Hoşçakal Yabancı (Goodbye Stranger, Parmak İzi seçkisindeki Ken Loach’un Kerkenez (Kes) filmlerinin yanı sıra Kısa Film Yarışması kapsamında; Tatiana Skorlupkina’nın Bo ve Çöplük (Bo and Trash), Nobuyuki Morikawa’nın Doğum Günü (Birthday), Matteo Sanders’ın Dorukta (On the Edge), Victor Guilbaud’nun Elveda Gaston (Adieu Gaston), Selen Örcan’ın Herkesin Yapabileceği Bir Şey (As Possible As Everything), Afsaneh Aghanezhad ve Vali Bagheri’nin Hiç Doğmamış Çocuğa (For Child Never Born), Demir Özcan’ın İstanbul İstanbul (Istanbul Istanbul), Dorentina Imeri’nin Kız Kardeş (Sister), Slouli Houcem’in Koşullu Tutku (Conditional Desire), Negah Sohrabi’nin Öteki (The Other), Alireza Kazemipour’un Saç Kırıkları (Split Ends), Burak Oğuz Saguner’in Salça (Bitter), Yotam Knispel’in Sevginin Bir Faydası Yok (Love Has Nothing To Do With It) ve Jana Nedzvetskaya’nın Uyuyan Güzel (Sleeping Beauty) filmlerinin gösterimi gerçekleşti.

Engelsiz Filmler Festivali, Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe-Institut salonlarında 26 Ekim’e kadar izleyicilerle buluşacak. Festivalin, “Kısa Film Yarışması” kapsamındaki 14 film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 20-26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’de çevrim içi olarak izlenebilecek.

Paribu Cineverse ANKAmall gösterimleri için biletlere biletinial.com üzeri nden 35 TL'ye ulaşılabilirken, Goethe-Institut Ankara tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek.

FESTİVALDEKİ TÜM GÖSTERİMLER VE MEKANLAR ERİŞİLEBİLİR

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile izlenebilecek. Gösterimlerin ardından, film ekipleriyle yapılacak söyleşilerde, forumlarda ve atölyelerde işaret dili tercümesi yapılacak. “Çocuklar İçin” bölümü dışındaki tüm gösterimler ve etkinlikler İngilizce olarak da takip edilebilecek.



Festivaldeki “Çocuklar İçin” bölümü hariç tüm filmler Turkcell Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak izlenebilecek. Ayrıca festivalin gösterim mekanları bu yıl görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştiren TIME ödüllü WeWALK’un “DANIŞ” servisiyle birlikte erişilebilir hale gelecek ve görme engelli katılımcılar profesyonel asistanlara bağlanarak görüntülü destek ile yönlendirme alabilecek.

Festival hakkında ayrıntılı bilgi için engelsizfestival.com veya Ankara Konur Sokak No:1’deki festival merkezi ziyaret edilebilir.