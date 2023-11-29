11. Boğaziçi Film Festivali'nin akreditasyon süreci başladı

Film gösterimleri ve söyleşileri takip etmek isteyenler, 6 Aralık'a kadar www.bogazicifilmfestivali.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek.

Festivalde, Türk ve dünya sinemasında son dönemde ilgi çeken yapımlar izleyiciyle buluşacak. Detaylı bilgiye www.bogazicifilmfestivali.com ile festivalin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.