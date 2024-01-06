100.Yıla Mektuplar Sergisi Açıldı

Türk Kadın Seramik sanatçılarımızdan biri olan Ferda Meltem Uludağ’ın, Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen hazırladığı ve doğayı esas alarak detaylarında çocukluk anılarının geçtiği ayrıca doğup büyüdüğü coğrafyanın yerel ögelerine yer verdiği seramik eserleri, açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Sanatçı kişisel sergisi hakkındaki düşüncelerini;

“Uzun süredir üzerinde çalıştığım bu sergiyi Çağdaş Türk Kadınlarına ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithaf ediyorum. Doğa ile olan iletişim biçimimde, kendi kişisel tarihimi oluşturan doğada geçen anılarımın yanı sıra sözcüklerinde doğanın tüm unsurlarını içinde barındıran yazıştığım mektuplarım ve doğa içerikli biriktirdiğim bir şarkı sözü, şiir vb. edebi unsurlar eserlerimin üretilme aşamalarında en önemli esin kaynağım olmuştur. Böylelikle geçmişten günümüze biriktirildiklerimi muhafaza ettiğim zarflar bir nevi figür ve form ilişkili seramik eserlerimin şiirsel bir ifadesidir. Eminim sanatseverlerde çalışmalarımdaki detaylarda kendi hayatlarına dair bir ipucu bulacaklardır. Tüm sanatseverleri sergime bekliyorum.” sözleriyle aktardı.

Sergiyi 21 Ocak 2024 tarihine kadar Pinelo Sanat Galerisi’nde izlemek mümkün.