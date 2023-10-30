100. Yıl kutlamaları konserlerle şenlendi

Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle meydanlarda, konser alanlarında düzenlenen kutlamalarda yüz binlerce kişi tek yürek oldu. Yıldızlar 29 Ekim gecesi halkla kucaklaştı. İşte dün gece yaşanan coşku dolu anlar…

ALEYNA TİLKİ

Aleyna Tilki, Antalya’ya bağlı Döşemealtı ilçesinde Cumhuriyet coşkusunu sevenleriyle doya doya yaşadı. En güzel şarkılarını Döşemealtı Kent Meydanı’nda söyledi.

EMİR CAN İĞREK

Emir Can İğrek dün gece Adana’nın Seyhan ilçesindeydi. Sanat Meydanı’nda kurulan sahnede son dönemin en coşkulu konserlerinden birini verdi. Seyhanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

GÜLBEN ERGEN

Gülben Ergen Antalya’da Kumluca Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. Şıklığıyla göz kamaştıran Ergen’in tarzı Gülşah Saraçoğlu imzalıydı.

OĞUZHAN KOÇ

Şarkılarıyla kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Oğuzhan Koç bu kez Bolu’daydı. Demokrasi Meydanı’nda sevenleriyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, Cumhuriyetimizin 100. yılını Bolulu hayranlarıyla kutladı.

SEDA SAYAN

Kıbrıs Concorde Luxury Resort’ta sahne alan Seda Sayan güzelliğiyle göz kamaştırdı, repertuvarıyla kulakların pasını sildi. Sayan, Gülşah Saraçoğlu’nun tasarladığı kıyafetiyle çok şıktı.Kıyafet Gülşah Saraçoğlu

YONCA EVCİMİK

Yonca Evcimik, Kuruçeşme Paraf sahnesindeydi. En sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı ruhuyla seslendirdi. Tanju Babacan’ın kendisi için özel olarak tasarladığı kıyafeti giymişti.

ZEYNEP BASTIK

Zeynep Bastık, Finike Belediyesi’nin organize ettiği 100. yıl kutlamaları kapsamında Kent Meydanı’nda sahneye çıktı. Finikelilerin sevgi dolu tezahüratları karşısında duygulandı.