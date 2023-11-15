10 parmağında 10 marifet

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ceren Gündoğdu, Avrupa ve Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Cso Ada Ankara’da sahne alan güzel sanatçı, pullarla kaplanmış beyaz mini kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıktı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Gündoğdu, sevilen şarkılarının yanı sıra 10 Kasım Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıldönümünü anmak için de piyanonun başına geçerek Atamızın sevdiği şarkıları kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Muhteşem performansının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dakikalarca ayakta alkışlanan, Ceren Gündoğdu mutluluğunu gizlemezken sevenlerine alkışlarıyla teşekkür etti.