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10 KLASİK ESERDEN 10 TİRAT SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

İBB Şehir Tiyatroları, salgın döneminde seyircisi için hazırladığı zengin içeriği farklı etkinliklerle çeşitlendiriyor.

10 KLASİK ESERDEN 10 TİRAT SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

İBB Şehir Tiyatroları, salgın döneminde seyircisi için hazırladığı zengin içeriği farklı etkinliklerle çeşitlendiriyor.  Bu anlamda, tiyatro seyircisinin aklında kalan, unutamadığı ve etkilendiği tiratları yeniden duyacağız. Usta yönetmenlerimizin ve oyuncularımızın yorum ve performansıyla hayat bulacak olan bu tiratlar sayesinde, kendimizi bir an, tiyatro sahnesinde, bir oyunun içinde hayal edebiliriz. Ve tiyatro sahnesinden evlerinize uçuşur tiratlar. Haldun Taner ustamızın Sersem Koca’nın Kurnaz Karısı oyunundaki Thomas Fasulyeciyan’ın sözleriyle söylersek… “Şimdi teatro bomboş. Ama teatro o zaman yaşamaya başlar... İşte bu hatıralar, o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yoğuz. Seyircimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar…” Bu fısıldaşmalar, tiyatronun nefes alışverişidir. Araya mesafe girse de, seyircisiyle yürek yüreğe günlerin özlemiyle, sahneden evlerinize bir nefestir. Belki de böylelikle, Satenik’in bir şarkısı evinizdeki perdelerden birine takılı kalacak. Virjinya’nın bir diyaloğu elbisenizin bir kıvrımına sığınacak. Shakespeare’den, İbsen’den, Brecht’ten, Goldoni’den, Aiskhylos’tan Sofokles’ten kelimeler, canlanacak zamana kayıtlı kalmadan… Sahnede bizler, evlerinizin salonunda sizler, kocaman bir tiyatro sahnesinde buluşacağız. Shakespeare’in dediği gibi, “Dünya büyük bir tiyatro sahnesi”ne dönüşecek belki de…” Salonlarımızda yeniden buluşacağımız günlerin özlemiyle, Nisan ayında online olarak yayımlayacağımız tiratlar şöyle: 4 Nisan tarihinde Engin Alkan’ın yönettiği Sofokles’in yazdığı Antigone’de Aslı Menaz, 11 Nisan tarihinde Aslı Öngören’in yönettiği Carlo Goldoni’nin İki Efendi’nin Uşağı’nda Müslüm Tamer, 18 Nisan tarihinde Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği Henrik Ibsen’in Nora Bir Bebek Evi’nde Yeşim Koçak, 25 Nisan tarihinde Erarslan Sağlam’ın yönettiği William Shakespeare’in Macbeth’inde Sevil Akı kamera karşısında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İBB ŞEHİR TİYATROLARI
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