10. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NİN ETKİNLİKLERİ DUYURULDU!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim tarihleri arasında seyircilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle sinemaseverleri ağırlayacak olan 10. Boğaziçi Film Festivali, Lav Diaz ve Ildiko Enyedi’yi sinemaseverlerle bir araya getirecek. Festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Lab kapsamında yapılacak olan masterclass’ların yanı sıra yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin katılımıyla da söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek.

Lav Diaz, 23 Ekim’de Masterclass Verecek

Pek çok soruna eleştirel bir gözle bakan intikam dramı “The Woman Who Left” filmiyle 2016 Venedik Film Festivali’nde “Altın Aslan” ödülünü ve “From What is Before” filmiyle 2014 yılı Locarno Film Festivali’nde en iyi film kategorisinde “Altın Leopar” ödülünün sahibi olan Filipinli yönetmen Lav Diaz’a festivalin açılış gecesinde “Onur Ödülü” takdim edilecek. 23 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek masterclass ile sinemaseverlerle buluşacak olan yönetmen deneyimlerini aktaracak. Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşecek etkinlik, saat 13.00’da başlayacak.

Dücane Cündioğlu ile “Sinema ve Hakikat”

Bosphorus Film Lab kapsamında 24 Ekim Pazartesi günü, yazar Dücane Cündioğlu’nun katılımıyla “Sinema ve Hakikat” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Atlas 1948 Sineması’nda saat 21.00’da başlayacak etkinlikte Cündioğlu, deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacak.

Ildiko Enyedi, 26 Ekim’de İstanbul’da!

10. Boğaziçi Film Festivali’nin bir diğer onur konuğu olan Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi, sinemaseverlerle bir araya gelecek. 67. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde, 2017 yapımı “On Body and Soul”filmiyle “Altın Ayı” ödülünü alan ve aynı yıl Oscar’a aday olan; “Benim 20. Yüzyılım (Az én XX. Századom)” filmiyle 1989 Cannes Film Festivali’nde “Altın Kamera” ödülüne layık görülen Enyedi’ye festivalin kapanış gecesinde “Onur Ödülü” verilecek. Sinemaya dair tecrübelerini 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek masterclass ile aktaracak yönetmenin etkinliği, saat 18.30’da Atlas 1948 Sineması’nda olacak.

Bosphorus Film Lab Etkinliklerinde Profesyoneller Bir Arada!

Sinemaseverlerle buluşmasına az bir zaman kalan 10. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab, endüstrinin güncel konularını alanının profesyonelleri eşliğinde katılımcılarıyla bir araya getirecek.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik 25 Ekim Salı günü saat 14.00’da başlayacak olan “Marketing Oneself to A Sales Agent” başlıklı panel olacak. Akademi Beyoğlu’nda gerçekleşecek etkinlikte Intramovies Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü ve Alım Sorumlusu Geremia Biagiotti ve Square Eyes kurucusu, festival stratejisti ve satış sorumlusu Wouter Jansen film pazarının geçmişten bugüne eğilimleri ve Türk sinemasının uluslararası satış noktasında görünürlüğünü ve çekiciliğini nasıl arttırabileceği hakkında konuşacak.

Bir diğer Bosphorus Lab etkinliği ise “Festival Chasing: Who is After Who Exactly?” paneli olacak. 25 Ekim Salı günü saat 15.00’da başlayacak olan etkinlik, Summer Film School Uherské Hradiště Program Direktörü Jan Jilek ve Sidney Film Festivali’nin direktörü Nashen Moodley’in katılımıyla gerçekleşecek. Akademi Beyoğlu’nda düzenlenecek panelde başarılı bir festival deneyimi için ipuçları verilerek, püf noktaları aktarılacak.

Festival Biletleri Satışta!

10. Boğaziçi Film Festivali’nin film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek. Festival biletleri 30 TL, belgesel ve kısa film gösterimleri ise 20 TL olmak üzere mobilet.com üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca biletler, festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek “10. Boğaziçi Film Festivali” ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www. bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.