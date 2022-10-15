10. Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab projeleri ve jürisi belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 21-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab'in "Pitching Platformu" ve "Work in Progress"da 8'er proje ve "First Cut Lab"da ise 2 proje yer alacak.

Pitching Platformu'nda yer alan projeleri bu yıl İsrail Film Fonu Film Geliştirme Direktörü Avital Bekerman, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile Norveç Uluslararası Film Festivali'nin film pazarı New Nordic Films Direktörü Gyda Velvin Myklebust değerlendirecek.

Platformda yer alan projelerden birine TRT Ortak Yapım Ödülü verilirken, bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak.

Pitching Platformu'nda Alkım Özmen'in "Benim Mutlu Ailem", Yeşim Tonbaz'ın "Hacer", Hasan Serin'in "Hasan", Murat Uğurlu'nun "İskeletin Türküsü", Halit Eke'nin "Jackson Kara Orkestrası", Ömer Sami Ciminli'nin "Rüzgarla Beraber", Fatih Özcan'ın "Saçma", Murat Eroğlu'nun "Toprağın Tuzu" projeleri yarışacak.

Work in Progress'da da bu yıl 8 proje yarışıyor

Bu yıl Work in Progress'da yarışacak 8 projeyi Intramovies Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü ve Alım Sorumlusu Geremia Biagiotti, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can ile Damned Films’in kurucusu dağıtımcı ve yapımcı Yohann Cornu değerlendirecek.

Work in Progress kapsamında yer alan projeler Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve CGV Mars Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecek.

Work in Progress'da Kıvanç Sezer'in "8x8", Baran Gündüzalp'in "Balık Kırgını", Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil", Murad Zaloğlu'nun "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", Özlem Çıngırlar'ın "Kayıtsız", Orhan İnce'nin "Umut", Aydın Ketenağ'ın "Uzaylılar", Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" projeleri jüri karşısına çıkacak.

First Cut Lab'a seçilen 2 proje belli oldu

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek.

First Cut Lab'ın Türkiye ayağına başvuran kurgu aşamasındaki projelerden seçilen iki filmin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası film uzmanları ile özel bir atölyeye katılacak ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti alacak.

First Cut Lab'ın ekibinde Spectre: Sanity, Madness & The Family Yatırımlar ve Uluslararası Ortak Yapımlar Başkanı, yapımcı Celine Dornier; Square Eyes kurucusu, festival stratejisti ve satış sorumlusu Wouter Jansen; Locarno Uluslararası Film Festivali Open Doors'un Yetenek Geliştirme Müdürü Zsuzsi Bankuti; EFA ödüllü film editörü ve Polonya Editörler Birliği (PSM), Polonya Film Akademisi (PAF) ve Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesi Agnieszka Glinska; Ukrayna Film Akademisi üyesi, yapımcı Natalia Libet ile uluslararası projelerin içerik danışmanı Wim Vanacker yer alıyor.

First Cut Lab kapsamında ise Seyfettin Tokmak "Tavşan İmparatorluğu", Selman Nacar da "Tereddüt Çizgisi" projelerine danışmanlık desteği alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.