DUA: Mütevaziliğin, Gönül ehli olmanın, halisaneliğin, huşu içinde Allah'a rükü ve secde eden her MÜSLÜMAN için Allah'a kulluğun adıdır(nişanıdır).

Yüce Allah KUR'AN'I KERİM'DE bir çok Ayetinde: "Bana DUA edin, icabet edeyim" diyor. Bu sayede bir nevi Allah'ı yanında buluyor( görüyor) kul. Aradığını buluyor Duayla.

Yasin:36/82)O'nun emri bir şeyi Murad edince ona sadece ol demektir, O oluverir. Allah'a samimi kulluk Rabbin merhametiyle DUA ve İBADETLE neticeye taşıyabilir kulu. Yeterki Yüce Allah'a KULAK verelim.

Mümin 60.Ayet:)"Halbuki Rabbiniz bana DUA edin ki size KARŞILIK vereyim, Çünkü bana ibadet etmekten ĶİBİRLENENLER yakında HOR---HAKİR olarak CEHENNEME gireceklerdir." buyurdu.

Dua, bir çok Ayette ibadet anlamı da taşır. Allah kulluk ve İbadetin karşılığını Sevap ve Mükafat olarak veriyor. Zalimlikten, Cehaletten de kaçının diyor.

DUA'NIN karşılığında Yüce Allah kullarına hem Dünya da hem Ahirette yardım ediyor, yeter ki samimiyet, sabır ve istikrarlı yürünsün. Yeter ki Allah çokça anılsın. İslam tarihinde bir çok örnekleri vardır bu durumun. Hz. Musa"nın Dünyada FRAVUN'A galip gelmesi. Yegâne liderimiz Hz.Muhammet Mustafa'nın Ebu Cehil v. blerine galip gelmesi.........gibi.

KİBİRLENMEK; Sinelerin, Gönüllerin, Aklın, İdrakin, iradenin ŞEYTANA ve NEFSE teslimiyetidir, bu sayede Rabb'ın Ayetlerine karşı gelmek, kişinin kendisini beğenmesidir.

Allah'ın Ayetlerinin üstüne hiç kimsenin çıkabilmesi mümkün değildir. Bu konu da her türlü mücadele boşadır. Yerin, göğün yaratılışı Kibirlilerin, insanların yaratılmasından çok daha büyüktür. İnsan, Alemlerin içinde zerre kadar bir büyüklüktedir ancak. Buna rağmen kibirlenmek sadece haddi aşmaktır.

Allah her türlü büyüklük taslamaktan, Kibirlenmekten bizleri korusun. Müminin Silahı mesabesindeki DUA dan bizleri hiçbir zaman ayırmasın. Yüce Allah'a Hakkıyla kul, Peygamberimiz Hz.Muhammed'e Hakkıyla ümmet olmayı bizlerde ebedi olarak diri tutsun.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.