Kullanılmayan banka hesapları zaman aşımı listesine girer. Zaman aşımı listesine girdikten sonra bankalar müşterileri bu konuda bilgilendirirler. Ancak adres ve iletişim bilgilerini güncellemeyen müşteriler bu bilgilendirmelere ulaşamayabilir. Müşteriler eğer belirli bir süreye kadar kapatma işlemi yapmazlarsa hesaplarında kalan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir.

TMSF Zamanaşımı Sorgulama İşlemini E-Devlet’ten Yapmak İçin Tıklayınız

Banka Hesabı Nasıl Kapatılır?

Banka hesabınızı bankaya müracaat ederek hesabınızı kapatabilirsiniz. Karta tanımlı herhangi bir otomatik ödeme varsa kartın kapatılabilmesi için öncelikle onların sonlandırılması gerekmektedir.

Bankanın müşteri hizmetlerini arayarak da hesabınızı kapatabilirsiniz. Telefondan işlemini halletseniz bile şubeye giderek vadeli veya vadesiz mevduat hesabınızı kapatıyorsanız borcu yoktur kağıdı almayı unutmayın.

Kullanılmayan Hesap Kredi Notunu Etkiler Mi?

Bankada kullanmadığınız unutulan hesap kredi notunuzu etkileyebilir. Kredi notunuzu etkileme sebebi ise eğer kart ücreti veya hesap işletim ücreti yansıtıldı ve takip etmediğiniz için ödemesi geciktiyse kredi notunuzu düşürebilir. Bu nedenle bankalarda bulunan aktif hesaplarınızın bilgisini alarak kullanmadıklarınızı iptal ettirmelisiniz.