Apple AirPods Pro 4.999,00 TL : Gürültü önleme özelliği ve üstün ses kalitesiyle dikkat çeken kablosuz bir modeldir.

Sony WH-1000XM4 12.319,90 TL : Aktif gürültü önleme ve uzun pil ömrü ile ünlü olan bu kulaklık, sektörde lider konumundadır.

Bose QuietComfort 35 II 10.499,00 TL : Rahatlık ve yüksek ses kalitesi sunan bu model, uzun süreli kullanımlar için idealdir.

JBL Tune 750BTNC 1.365,00 TL: Gürültü önleyici özelliği ve uygun fiyatıyla ön plana çıkan bu model, fiyat/performans açısından başarılıdır.

Sennheiser HD 660 S 11.199,00TL: Profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış bu kulaklık, stüdyo kalitesinde ses sunar.

Audio-Technica ATH-M50x 4.170,00 TL : DJ'ler ve müzik yapımcıları arasında popüler olan bu model, güçlü bas ve ayrıntılı ses sunar.

Jabra Elite 85h 4.499,00 TL : Yüksek ses kalitesi ve akıllı ses kontrolüyle öne çıkan bu model, kablosuz kulaklık arayanlar için iyi bir seçenektir.

Anker Soundcore Life Q30 4.589,91 TL : Uzun pil ömrü ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model, giriş seviyesi kullanıcılar için uygundur.

AKG Y50BT 1.398,00 TL: Kablosuz ve hafif bir yapıya sahip olan bu kulaklık, taşınabilirlik ve kaliteli ses sunar.

Beats Studio3 Wireless 5.999,00 TL : Şık tasarımı ve güçlü bas performansıyla tanınan bu model, popüler kültürde sıkça görülür.

Kulaklık seçimi yaparken, kullanım amacınıza, bütçenize ve tercihlerinize göre dikkatli bir değerlendirme yapmalısınız. Özellikle kablosuz, gürültü önleyici ve su geçirmez gibi özellikler, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir. Bu modeller ve daha fazlasını keşfetmek için, teknoloji mağazalarını ve online alışveriş sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ