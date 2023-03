Endonozya dilinde at anlamına gelen Kuda; güzelliği, dayanıklılığı, özgürlüğü ve sadakati temsil eden tasarımıyla açık havaların enerjisini tazeliyor. Güçlü, asil ve zarif stil koldarından ilham alarak kurgulanan Kuda Koleksiyonu, tıpkı bir at gibi özgür ve özgün bir ruhu temsil ediyor. Koleksiyonda kullanılan teak ağacı ise bir atın güçlü ve dayanıklılığı ile paralel özellikler gösteriyor ve dayanıklılığını kanıtlıyor. Kalabalık aileler ve misafirler için açık havada konforlu bir oturma alanı oluşturan Kuda Koleksiyonu, sırtı destekleyen minderleri, geniş oturma alanları ile de rahatlığı destekliyor. Koleksiyon içerisinde yer alan keyif ürünleri ise anın ruhuna eşlik ediyor. Özgürlüğün referansı olan atın ruhu ile teak ağacının kalitesinin birleşimini resmeden Kuda Koleksiyonu, minimalist ve güçlü bir açık hava stili oluşturmak isteyenler için çarpıcı bir seçenek sunuyor. Endonezya'da hazırlanmış bir mobilya biçimi ve enerjisine sahip olan Koleksiyon, kültürel bir zenginlik ve gücünü eklektik tarzından alan bir tasarım ortaya koyuyor. Renk kartelasının rahatlatıcı tonlarına ev sahipliği yapan bu koleksiyon, tasarımındaki yumuşak geçişlerle de açık havanın atmosferiyle benzersiz bir uyum yakalıyor. Koleksiyon içerisinde yer alan her ürün, yaşam alanlarının bir odası haline gelen dış mekânlarda hem keyif hem de işlevselliği tek bir kompozisyonda buluşturuyor. Benzersiz tasarımcılarının bir araya gelerek oluşturdurduğu Domisilium Studio imzası taşıyan Kuda Koleksiyonu’na L’unica‘nın Türkiye genelinde yer alan 20 farklı bayisinden ve İstanbul Levent’te bulunan showroom‘undan ulaşmak mümkün.