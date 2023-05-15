İstanbul’da oturuyoruz ama yaşadığımız bu kenti yani İstanbul’u tanımıyoruz…

İstanbul’un tarihi değeriyle öğünüyoruz ama genelde tarihi yapılarıyla da ilgilenmiyoruz.

Oysa her tarihi yapının bir dramatik öyküsü var.

İşte bunlardan biri de Küçüksu Kasrı (Göksu Kasrı).

Küçüksu Kasrı’nın öyküsü şöyle;

İstanbul Padişahların küçük ama gösterişli bir tören halinde gerçekleştirdikleri günlük gezilerine ‘biniş’ deniyor. Binişler Padişahların Boğaziçi’ne çıkışı, Kızkulesi’nden ve hisarlardan atılan toplarla halka duyurulurmuş.

Maiyetindekilerle birlikte padişah, biniş gününü, gittiği biniş kasrı ve çevresinde geçirir, düzenlenen oyun ve eğlenceleri seyredermiş. İşte, biniş için çıktıklarında Padişahların, ziyaret edilen yerlerde dinlenmeleri amacıyla yapılmış çok süslü küçük köşk ve kasırlara ‘biniş kasrı’ deniyor.

Sultan Abdülmecid, Küçüksu Kasrı’nı Nikogos Balyan’a 1856 yılında ‘biniş kasrı’ olarak yaptırmış. Göksu Deresi ile Küçüksu Deresi arasında Boğaz kıyısında bulunan Küçüksu Kasrı’na, Göksu Kasrı da deniyor.

Önceleri burada ahşap bir kasır varmış. Sonra, Abdülmecid eskisini yıktırarak, yerine Batı üslûbundaki yeni kasrı yaptırmış. .

Abdülmecid’ten sonra tahta geçen kardeşi Sultan Abdülaziz, yeteri kadar gösterişli bulmadığından binanın dış cephelerini, kalabalık ve ağır kabartma rokoko süslerle bezetmiş.

Padişahlar buraya gelirken deniz yolunu tercih ettikleri için deniz tarafındaki cephe, diğer cephelere oranla daha gösterişli ve zengin görünüyor.

Sultan Abdülaziz 1862’de burada Galler Prensi Edward VII’ye bir ziyafet vermiş.

Cumhuriyet döneminde özellikle yaz mevsimlerinde yine çok kısa süreli olarak Atatürk tarafından da kullanılmış.

Kasrın ana girişi denize bakan cephede, çifte merdivenle çıkılıyor. İçindeki döşeme tümüyle Batı Avrupa eşyasıyla yine Batı zevkine göre yapılmış. Batılı tarzdaki mobilyaları, duvarları süsleyen sanat eserleri ve değerli İtalyan mermerlerinden yapılmış şömineleriyle göz alıcı bir görünüme sahip.

Küçüksu Kasrı, 1983 yılında müze olarak hizmete açılmış, günümüzde müze-saray ve mesire yeri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Gezip görmekte fayda var. Bir hafta sonu Küçüksu Kasrı’nda keyifli bir gün geçirilebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ