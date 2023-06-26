KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun heyecanla beklenen dördüncü sezonu, Baba Sahne’nin kara komediyle gerilimin iç içe geçtiği sürprizlerle dolu prodüksiyonu “Taxim”le başlıyor!

Şevket Çoruh ve Ozan Güven’in yanı sıra kadrosunda Mert Asutay, Nergis Çorakçı, Seçkin Özdemir, Ömür Arpacı, Rüya Demirbulut, Ahmet Balta, Kemal Yazıcı ve Cem Evsen’in de yer aldığı yüksek tempolu “Taxim”, 5 Temmuz Çarşamba ve 6 Temmuz Perşembe akşamları KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de seyirciyle buluşacak.

Bu yıl da Mey|Diageo kurumsal desteği ve URU organizasyonuyla gerçekleşen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunların biletleri, etkinlik başlama saati olan 21.00’e kadar biletinial.com’dan temin edilebilir.