KüçükÇiftlik Park’ın, kültür sanata ve tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda dördüncü sezon biletleri satışa çıktı!

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Mey|Diageo kurumsal desteği ve URU organizasyonuyla gerçekleşecek KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, temmuz ve ağustos ayları boyunca İstanbulluları açık havada, yıldızların altında tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturacak.

Baba Sahne’nin 5-6 Temmuz’da iki gün üst üste sahneleyeceği Taxim oyunuyla açılış yapacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yaz boyunca Program, BKM’nin Neyzen Tevfik “Hiç”, DasDas’ın Deli Bayramı, Davran Tiyatrosu’nun Üçü Bir Arada, Dostlar Tiyatrosu’nun İmparator, Kumbaracı50’nin Tek Kullanımlık Hikâye, Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun Ben Türkan Saylan, Tiyatro HemHâl’in N’Olcak Bu Yusuf-Umut’un Hali ve Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit, Semaver Kumpanya’nın Güzel Son oyunu gibi birçok iddialı yapımla bir kez daha hem tiyatroların hem de tiyatro severlerin nefes almasını sağlayacak.