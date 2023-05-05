Gençlerin; etkin, katılan ve öğrenen kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkez, fitness ve pilates salonundan, atölyelere; söyleşi salonlarından, çok amaçlı ders çalışma alanlarına pek çok noktada gençlere ücretsiz hizmet verecek.

Başkan Kemal Çebi: Gençlere, kendilerini ifade edebildikleri özgür alanlar sunmak istiyoruz

Gençlerin bilgi ve yeniliklere kolay, huzurlu ve güvenli bir ortamda ulaşmalarını sağlamak amacıyla “Gençlik Merkezi”ni kente kazandırdıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençlerin yaşam kalitesi ile ilgili unsurlara erişiminin artırılmasını ve onlara yönelik projelerin desteklenmesini çok önemsiyorum. Küçükçekmece’de gençlerin kendilerini ifade edebildikleri özgür alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu hedefle, üretkenliklerini geliştirebilecekleri ortamların desteklenmesi için Gençlik Merkezi projemizi hayata geçirdik. Çok yönlü bir mekân olması ve hedef kitlesine duyarlı tasarımıyla önemsediğimiz merkez, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmesinin yanı sıra ilçemizde önemli bir ihtiyaca da cevap verecektir” diye konuştu.

Kayıtlar, Gençlik Merkezi’ne bizzat başvuruyla yapılıyor

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile açılan merkez, 295 m2 alanda Halkalı Merkez Mahallesi, Osman Gazi Caddesi’nde inşa edildi. Gençlerin nitelikli zaman geçirmesine imkan sağlayacak olan 4 katlı merkez; spor salonları, genç kafe, atölyeler, bilişim sınıfı, çok amaçlı atölye sınıfları ve kütüphaneden oluşuyor.

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