Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, özel gereksinimli olan down sendromlu 13 yaşındaki Sarp Elifoğlu’nun resim merakını tutkuya dönüştürme serüvenini anlattığı “Sarp” isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında kapılarını aralayan sergide Sarp Elifoğlu, ilk kişisel sergisini deprem bölgesindeki özel gereksinimli çocuklara armağan ettiğini dile getirdi.

21 Mart’a özel 21 resim çalışması 15 Nisan’a kadar görülebilir

Art of İst Atölye ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin açılışına Sarp Elifoğlu’nun yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Koordinatörü Seniha Salihoğlu, Art of İst Atölye Eğitmeni Zeren Turgay Demir ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide, Art of İst Atölye’de 2 yıl boyunca birebir resim eğitimi alan Sarp’ın farklı tarz ve tekniklerle yorumladığı 21 adet akrilik üstü tuval tablosunun yanı sıra eserlerin yapılış anlarının hikayeleri de yer alıyor.

Sarp Elifoğlu : Eksiğimiz yok, fazlamız var… İstersek yapabiliriz

İlk sergisini açmanın heyecanını yaşayan Sarp Elifoğlu, deprem bölgesinde yer alan 800 down sendromlu bireye dikkat çektiği konuşmasında, “13 yaşındayım. Jimnastik, basketbol, futbolla ilgilenmeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. Çalışmalarımı deprem bölgesindeki down sendromlu çocuklara armağan ediyorum. Bizim eksiğimiz yok. Fazlamız var. İstersek yapabiliriz” diye konuştu.

Sarp’ın Annesi: Fırsat verildiğinde yapabiliyorlar

Sarp’ın ilk kişisel sergisinin açılışına şahit olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren annesi Rüyam Elifoğlu, “Oğlumuz ile kendisi olduğu için, +1 kromozomlu olduğu için gurur duyuyoruz. 13 senedir onu desteklemeye devam ediyoruz. Bu çocuklar fırsat verildiğinde yapıyorlar. Ona destek olmaya devam edeceğiz. Bu projeyi gerçekleştirmek için bize alan açan Küçükçekmece Belediyesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Zeren Demir: 2 yıllık çalışmamızın meyvesini alıyoruz

Art of İst Atölye Kurucusu Zeren Turgay Demir ise, “Sarp ile çoğu birebir olmak üzere özel ve grup atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın meyvesini bu sergi ile alıyoruz. Yaşıtlarının kısa zamanda sıkıldığı resim atölyelerinde Sarp saatlerce öğrenmek için çaba sarf edip keyif alarak tutkuyla resim yaptı. Şimdi de kendisi gibi down sendromlu bireylerin de eğer isterlerse her şeyi başarabileceklerini bu sergiyle göstermiş oluyor” dedi.

Güney Özkılınç: Özel çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Güzel Sanatlar Akademimizde güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Bu merkezde 30 branşta sanat dersleri gençlere, kadınlara, çocuklara verilmekte ama 2021 yılından itibaren de özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara da birebir eğitimler veriyoruz. Hem hocamız Zeren Hanım, hem de Sarp’ın bu akademinin öğrencisi olması bizi sevindiriyor. Sarp’ı tebrik ediyor, onda emeği olan hocamızı ve Sarp’ın ailesini de yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Sergi, 15 Nisan’a dek Güzel Sanatlar Akademisi’nde görülebilir.