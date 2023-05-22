Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/13210 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mahallesi, Karaçalılık Mevkii, 3876 Parsel, 5.537,70 m2Yüz Ölçümlü Ana Taşınmaz Üzerinde, 3.Kat, “Konut” Nitelikli, 94 Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazdır.

Adresi : Atatürk Mahallesi Komsan Üstü Yolu Sokak Residence Quality No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 56,58 m2

Arsa Payı : 148/36866

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 348827 sayılı yazısında göre; Sözkonusuparsel;23.05.2008-26.02.2018-22.03.2021–20.02.2022tasdiktarihli1/1000 lçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planında, PHİ (Prestij + Hizmet + İmalat) Alanında kalmaktadır. Parsel Nato Petrol Boru Hattı güzergahına yakın olduğundan uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır. Uygulama aşamasında, parselin kuzeyinde kalan (B) ile gösterilen alanda satın alma çıkması durumunda tevhid edilecektir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti : 1.850.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.