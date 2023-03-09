İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, Belediye Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen eğitime, çok sayıda personel katıldı.

Güncel mevzuat değişikliklerine dikkat çekildi

Eğitmen Ümit Arslan tarafından verilen ve 2 gün boyunca süren eğitimde, Kamu İhale Mevzuatı, ihale türleri, ihale usulleri, teklif ve sözleşme türleri, idarelerce uyulması zorunlu hususlar, elektronik ihale ve uygulamada yaşanılan sorunlar gibi konularda personele ayrıntılı bilgi verildi.

Belediyelerde etkin bir satın alma sürecinin geliştirilmesi; dinamik bir yapıya sahip olan kanunun güncel halinin takibinin, değişen ve gelişen uygulamalara hızlıca uyum sağlanması ile mümkün olduğunu ifade eden Arslan, görevli personelin konuya yaklaşımlarına yönelik farkındalık düzeylerinin artırılmasının kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ