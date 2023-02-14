Kente gelen 195 depremzede vatandaşa, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kıyafet desteği, 2671 hijyen ürünü, engelli vatandaşlara da walker desteği verildi. Depremzedelere ulaşım imkânı da sunan Küçükçekmece Belediyesi, Saha Çözüm ekibi personeli eşliğinde vatandaşları bulundukları yerden alarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasına getiriyor. Küçükçekmece Belediyesi Aşevi de vatandaşların yerleştirildiği adreslere, günde iki öğün sıcak yemek gönderiyor. İhtiyaç duyan depremzedelere, talep etmeleri durumunda Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezleri’nde psikoterapi hizmeti de veriliyor.

Başkan Kemal Çebi: Deprem bölgesine ses vermeye, dayanışma göstermeye devam ediyoruz

Başkan Çebi, “Tarifi olmayan bir acı ve yıkım içindeyiz fakat yaralarımızı birlikte saracağımıza inancım sonsuz. Deprem bölgesinden gelen ve Küçükçekmecemizde misafirimiz olan vatandaşlarımızın ulaşım, barınma, giyecek ve gıda ihtiyaçlarını sağlıyor, kendilerini güvende hissetmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ilgili numaradan bize ulaşmaları yeterlidir” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ