Küçükçekmece Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen ücretsiz yaz okullarının yeni dönem kayıtları başladı. Çocuk Üniversitesi ve Bilgievleri’nde gerçekleştirilecek kurslara 8-13 yaş aralığındaki tüm öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

Kemal Çebi: Yaz okullarına öğrencilerimizi bekliyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: ‘’Okulların tatil edilmesine sayılı günler kala, yaz için hazırlıklarımızı tamamladık. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaz tatilini eğlenerek, dinlenerek ve öğrenerek geçirmesi için yaz okullarımızı her yıl olduğu gibi bu yılda faaliyete geçiriyoruz. Çocuklarımız düzenlenen atölyelerde yeni bilgiler öğrenecek, çocuk oyunlarıyla eğlenecek, kültür gezileriyle tarihi yerleri öğrenecek, yarışmalarla ise kendilerini deneyecek. Öğrencilerimizin verimli bir yaz tatili geçirmesini hedefliyor, 8-13 yaş arası tüm çocuklarımızı yaz okullarına davet ediyorum’’ dedi.

Çocuklar eğlenerek öğrenecek

Yaz okulları, Küçükçekmece’nin farklı noktalarında hizmet veren Cennet, Halkalı, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy, Yarımburgaz Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak hizmet verecek Yaz okullarında; İngilizce, akıl ve zekâ oyunları, robotik kodlama, sözel beceri, yaz bilim atölyelerinin yanı sıra geleneksel çocuk oyunları, bilim ve kültür gezileri ve yarışmalar gibi dolu dolu etkinlikler çocukları bekliyor.

Başvurular Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi’ne yapılıyor

Yaz okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, Küçükçekmece’deki Bilgievleri veya Çocuk Üniversitesi’ne başvurabilir; 444 4 360 numaralı telefondan bilgi alabilir.