Niyazi Çiçek: Belgeler aynı zamanda kurumsal kültürün bir yansımasıdır

Niyazi Çiçek, resmi yazışma kurallarını bilmenin önemine vurgu yaptığı eğitimde, ‘’Kamu idaresi belge ile konuşur ve belge de bir disiplin gerektirir. Bir arkadaşımıza, dostumuza mektup yazar gibi resmi belge hazırlayamayız. Her belge aynı zamanda kurumsal kültürü yansıtır. Nasıl ki bir mağazada vitrine bakarak mağazanın kalitesini ve ürünleri değerlendiriyorsak kurumlarda yazışmalarıyla kendini dışarıya yansıtır. Bir yazışma nasıl yazışma kurallarına ve form özelliklerine bağlı kalmışsa kurumsal kimliği ve kültürü dışarıya o kadar güzel yansıtır. Yazışma kurallarına uygun olmayan bir belge, işlerin aksamasına neden olacaktır. Daha da kötüsü bu durum kurumsal itibarınızı zedeleyecektir’’ diye konuştu.