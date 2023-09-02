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Küçükçekmece Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları başladı.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı kategoride ve 42 farklı branşta eğitim verecek. Katılımcılara eğitim sonunda onaylı katılım belgesi verilecek.

42 farklı branşta eğitim verilecek

Eğitim Akademisi bünyesinde, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik ve Gelişim Merkezi’nde her yaştan kişiye özel branşlarda eğitim verilecek. Yetişkinlere yönelik meslek edindirme ve kişisel gelişim; çocuk ve gençlere ise problem çözme becerilerini geliştirmek, analitik ve yaratıcı düşünceye yönlendirmek amacıyla farklı branşlarda eğitim verilecek.

Kurslarda yetişkinlere yönelik; bağlama, tambur, yağlı boya resim, takı yapım teknikleri, İngilizce A1, Almanca A1, bilgisayar işletmenliği ofis programları, okuma yazma, aşçı çırağı ve kişisel gelişim branşlarında; 8-17 yaş aralığındaki öğrencilere ise alanında uzman eğitmenler tarafından piyano, bağlama, gitar, yaratıcı drama, Türk işaret dili, görsel sanatlar atölyesi, resim sanatı eğitimi, P4C(çocuklara felsefe), mutfak atölyesi ve satranç gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Son başvuru tarihi 8 Eylül

Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu eğitim akademisi kurslarına kayıt için son tarih 8 Eylül. Kayıt yaptırmak isteyenler, ilçede bulunan Kültür Merkezleri, Kemalpaşa Semt Konağı ve İstasyon Mahallesi Gençlik Gelişim Merkezi’ne; 1 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunabilir.